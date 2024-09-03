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跳水／瘋狂粉絲澳門飯店圍堵 全紅嬋遭「追殺」嚇到躲在廁所哭

聯合新聞網／ 綜合報導
全紅嬋在澳門飯店被大批粉絲圍堵，嚇到躲進廁所哭，最後在保安護送下離去。 截自微博
全紅嬋在澳門飯店被大批粉絲圍堵，嚇到躲進廁所哭，最後在保安護送下離去。 截自微博

中國17歲跳水天才全紅嬋在巴黎奧運奪金後，因為出眾實力和不做作性格爆紅，但也引來許多麻煩。近日中國國家隊代表團轉抵澳門，在飯店時突然湧入大批粉絲，全紅嬋受到驚嚇趕緊躲進廁所，還哭了出來，不過粉絲仍窮追不捨，堵在廁所門口，最後靠著保安護送此事才成功落幕。

當時全紅嬋身著黑色T恤和白色帽子，下半身則是一件藍色短褲搭配白色運動鞋，整體較為休閒，顯然沒有預料到接下來會被「追殺」。此時大批粉絲拿著手機突然朝她奔去，嚇的全紅嬋和另外兩位同行友人趕緊衝到廁所躲避。不過粉絲們並未因此停下腳步，反而越來越多人堵在廁所門口，還有一位男性直接闖入女廁。

好在最後飯店保安迅速前往保護全紅嬋，並對粉絲說道：「你們嚇到她了，她在裏面哭，你們退後一點，她答應我們會出來和你們合照，但是一定要排好隊。如果你們仍是這樣，便沒有合照了」，全紅嬋最後也在保安護送下離開。

影片被拉上網後引起熱議，許多人紛紛留言「病態追星要不得」、「粉絲要懂得尊重」、「這種粉絲好可怕，抱抱嬋妹」、「希望大家可以理智追體育明星，任何的圍堵行為都應該被制止」。

全紅嬋

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