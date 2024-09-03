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臺體大運傳系學生南投水里拍紀錄片 發掘基層體育人物受肯定

聯合新聞網／ 綜合報導
臺體運傳學生利用暑假前往南投水里鄉拍攝紀錄片，得到奧運銅牌教練吳聰哲肯定。圖／臺體運傳提供
臺體運傳學生利用暑假前往南投水里鄉拍攝紀錄片，得到奧運銅牌教練吳聰哲肯定。圖／臺體運傳提供

臺灣體大運動資訊與傳播學系鼓勵學生接近體壇基層，善盡教育部大學社會責任(University Social Responsibility，USR)實踐計畫，以「在地連結」與「人才培育」為核心，結合人文關懷與科技導入，善盡社會責任。運用暑假前往南投水里鄉蹲點拍攝紀錄片，發掘在基層努力及奉獻的體育人物故事，獲得基層學校肯定。

南投水里人和國小、民和國中、水里商工的跆拳道隊皆由1988年漢城奧運跆拳道示範賽銅牌吳聰哲執教，他出身南投埔里，十多年前回鄉協助受到921地震重創而重建的民和國中創設跆拳道隊，一路打造出屬於南投偏遠地區的跆拳道培訓系統。

吳聰哲表示，水里鄉山區多數是布農族原住民， 資源不比城市豐裕。這群孩子需要靠著專業技能才能跟生長在城市的孩子競爭，十多年來，他從教授跆拳道開始，讓這批孩子先有體育專長，再延伸「跨項」學習的理念，鼓勵學生學習空手道，也培養出布農族2018年亞運空手道金牌女將谷筱霜。

臺體運傳學生利用暑假前往南投水里鄉拍攝紀錄片。圖／臺體運傳提供
臺體運傳學生利用暑假前往南投水里鄉拍攝紀錄片。圖／臺體運傳提供

他更希望未來能有更多的布農族孩子可以從「跨項」到「跨領域」發展，學習體育之外的專長升上大學、步入社會就業。他指出，運動產業非常多元，運動傳播媒體就是一項不錯的選擇。

臺體運傳系杜羿慧、葉雲慧、張芷榕、林于均、林函葳五位同學利用暑假期間前往三所學校蹲點拍攝，紀錄角度除了水里鄉風土、三校特色，還融入布農族原住民學生的體育逐夢過程，拍攝期間一度碰上凱米颱風來襲，山區道路中斷，一度險些讓拍攝計畫中斷，整個過程充滿不確定性，幸好全片已經進入拍攝後期，下周即可進入後製作業。

臺體運傳拍攝團隊也利用時間，教導三所學校的同學們學習攝影技巧及觀念，讓他們可以提早發現自己除了體育運動之外的潛力，可以做為高中畢業後進入大學的升學參考，也實踐教育部的「在地連結」、「人才培育」等大學社會責任實踐計畫。

臺體運傳學生利用暑假前往南投水里鄉拍攝紀錄片。圖／臺體運傳提供
臺體運傳學生利用暑假前往南投水里鄉拍攝紀錄片。圖／臺體運傳提供

南投 布農族 跆拳 運動 體育

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