體操／拚兩新動作認證也取好命名 唐嘉鴻：以前會覺得像做夢

「世界貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運奪下男子單槓銅牌，寫下我國體操的歷史新頁，在奧運結束後教練翁士航透露，唐嘉鴻將繼續把貓跳540升級到貓跳900，並希望與槓上單手轉體540度一同爭取認證，期待能以「Taiwan Tang」進行命名。

在巴黎奧運落幕後不少奪牌國手幾乎行程滿檔的情況下，唐嘉鴻近期卻選擇陪伴家人低調出國，在今天出席母校台師大的記者會時，唐嘉鴻表示，自己就是個單純熱愛練體操的人，這段時間也確實有好好放鬆，讓身體機能慢慢修復。

不過對於放眼2028年洛杉磯奧運，唐嘉鴻與教練翁士航也已經有想法，包括期待在明年就能發表槓上單手轉體540度，另外貓跳900也期待能在明年底前完成，唐嘉鴻說：「貓跳900當然希望越快成功越好，希望明年底成功率就能到一定的程度，如果沒有可能就會考慮放棄，但也會有其他動作安排增加難度，這是會同步進行的，至於成功率的標準，老師當然是希望愈高愈好，而我則是希望有成功就試試看。」

對於兩個「新招」如果通過認證將有機會取得命名權，唐嘉鴻也透露希望能以「Taiwan Tang1」、「Taiwan Tang2」的方式進行命名，未來甚至能發表更多新動作，「之前覺得發表新動作命名就像是在作夢，就跟我以前看奧運比賽一樣，但現在到了這個點就覺得好像目標很近，希望兩招如果能一起發表當然是最好，然後未來可以再想其他的。」

翁士航笑稱，自己與唐嘉鴻都是很會做夢的人，「他當初跟我提到貓跳900，我還開玩笑說那你要不要乾脆飛到月球，但體操本來就是這樣，在環境、教練、同儕這些條件都就定位的情況下，假設他的天賦不到，再多的做夢都有限，但是能夠站在世界場上的選手，沒有一個不是天才，那在這些天才背後的努力是相當恐怖的，那我們的訓練規劃要怎麼不落後其他人，是相當重要的。」