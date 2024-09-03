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美網／球王辛納退地主闖8強 加入「三巨頭」特別紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雖陷入禁藥風波，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）美網仍一路闖關，今年四大滿貫賽均闖進8強。 路透
雖陷入禁藥風波，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）美網仍一路闖關，今年四大滿貫賽均闖進8強。 路透

雖陷入禁藥風波，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）美網仍一路闖關，今天中央球場壓軸戰以7：6（7：3）、7：6（7：5）、6：1力退地主保羅（Tommy Paul）搶下最後一張8強門票，也完成今年4場大滿貫至少都闖8強紀錄，寫下個人新猷。

2000年開始，同年所有大滿貫都闖8強只有7名球員能做到，包括網壇「三巨頭」，辛納成為第8人，下一戰將和俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）爭4強門票。

以頭號種子身份晉級，辛納賽後訪問提到，能在法拉盛公園的中央球場出賽是很大殊榮，夜場賽事出賽更是棒，「謝謝每個人的支持，真是不可思議。我想我們都沒能打出最佳內容，有點瘋，所以我們要試著找到自己節奏，我比賽尾聲有稍微找到，但無法以此為榮。今天是位難纏對手，所以我很開心能進入下一輪。」

地主保羅不敵球王辛納。 路透
地主保羅不敵球王辛納。 路透

尋求衛冕的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和前年奪冠的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年都提前落馬，辛納沒讓冷門出現，8強將對決列第5種子的梅德維夫，兩人今年溫布頓也在8強碰頭，梅德維夫5盤大戰辛苦出線，終止對戰5連敗，生涯對決紀錄也提升到7勝5敗。

今年澳網兩人也在決賽碰頭，再度大滿貫對決，辛納坦言會有硬仗準備，「會是多拍來回，所以希望我的身體準備好，這會是場身體和精神上的大賽。」辛納也提到，澳網雖是自己獲勝，梅德維夫溫布頓就扳回一城，希望美網碰頭也能打出一場好比賽，「我們都會試著打出最佳表現，希望大家能享受其中，一起見證會發生什麼事。」

美網

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