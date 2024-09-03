體操／助唐嘉鴻寫歷史 台師大盼將奧運等級技術普及

「世界貓王」唐嘉鴻今年在巴黎奧運拿下單槓銅牌，寫下我國男子體操單槓的新歷史，今天他與教練翁士航出席由台師大舉辦的「從精準運科發展體能訓練、傷害防護學分學程」記者會，分享台師大運科與醫療團隊幫助唐嘉鴻從短時間內擺脫傷勢重回體操場，到最後於奧運奪牌發揮關鍵作用的過程，台師大也將積極發展體能訓練和傷害防護學程，致力於將奧運等級的運科技術普及化，培養更多專業人才。

唐嘉鴻今年奧運帶著衝擊頒獎台的準備前往巴黎，儘管在單槓決賽第一位登場後一度發生掉槓失誤，不過他仍在調整後重新上槓完成所有動作，最終也順利奪下銅牌，成為今年體操場上最激勵人心的一場賽事。

唐嘉鴻能從去年遭遇阿基里斯腱斷裂的重創，到今年於奧運舞台圓夢奪下獎牌，除了家人、教練的全力支持外，背後運科與醫療團隊提供的協助也是一大關鍵，他在今天的記者會上表示，能夠在台師大接受訓練並獲得資源相助，台師大對於他來說就像是「家」一樣的存在。

唐嘉鴻指出，在去年受傷後確實讓他一度相當受挫，不過回到台師大後他開始接受各種治療，教練翁士航與學校所組建的運科和醫療團隊也協助他相當多，成為他能在短時間恢復的關鍵，這也讓他今年奧運是帶著不想讓這些支持他的人失望的心情登場。

備戰巴黎奧運期間，翁士航申請國科會精準運科專案計畫，由台師大運動競技學系主任鄭景峰擔任主持人，匯集研究運動生理學、運動生物力學，以及運動傷害防護，甚至是電子工程系的各領域專家，包括台科大教授林淵翔以及台師大體育與運動科學系教授李恆儒，組成研究團隊，協助唐嘉鴻透過更科學化的訓練，邁向顛峰。

台師大校長吳正己表示，精準運科團隊成員陣容堅強，包含國家訓練中心運科總召相子元講座教授、國科會精準運科召集人陳美燕教授等，發展出體能訓練、傷害防護學分學程，將奧運等級的運動科學推展到全民運動。除了協助頂尖運動員的體操精準運科計畫外，還有其他國科會研究計畫在進行。

運動與休閒學院院長王鶴森也指出，台師大積極深化國際發展，強化與企業端連結，朝向綜合型頂尖大學前進，面臨就業市場的快速發展、職場所需人才的多種樣態趨勢，學校鼓勵學生跨領域學習，開設最少12學分的學程。近年來，台灣運動風氣盛行，因此設立「運動傷害防護學分學程」及「肌力與體能訓練學程」，培養學生第二專長，提升未來就業競爭力。