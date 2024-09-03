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台師大運科團隊助奧運奪銅 唐嘉鴻：貓跳540度將進化

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
體操選手唐嘉鴻及教練共同感謝台師大的團隊和資源，並挑戰將「貓跳540度」進化為「貓跳900度」。記者張博瑞／攝影
體操選手唐嘉鴻及教練共同感謝台師大的團隊和資源，並挑戰將「貓跳540度」進化為「貓跳900度」。記者張博瑞／攝影

體操選手「世界貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運奪下我國第一面單槓獎牌，全民振奮。目前在台師大體育與運動科學系就讀博士班的唐嘉鴻，今出席台師大「體能訓練和傷害防護學程」記者會，分享運科團隊在訓練過程發揮的關鍵作用。唐嘉鴻說，「在台師大訓練就像在家訓練」，還透露要將招牌動作「貓跳540度」升級。

唐嘉鴻的教練翁士航表示，「一個人的堅持是執著，一群人的堅持是文化」，他說，唐嘉鴻從阿基里斯腱斷裂到再度踏上競技場，只花了約半年時間，台師大堅實的運動科學團隊是一大主因。翁仕航說，備戰巴黎奧運期間，他申請國科會精準運科專案計畫，由台師大運動競技學系主任鄭景峰擔任主持人，匯集研究運動生理學、運動生物力學，以及運動傷害防護，以及電子工程系的各領域專家，組成研究團隊，協助唐嘉鴻透過更科學化的訓練，邁向顛峰。

台師大指出，該研究團隊在訓練前，讓唐嘉鴻穿戴儀器，即時偵測他的心跳呼吸、肢體動作速度及肌肉血氧飽和度，掌握他每日生理狀態，並隨之彈性調度課表，避免過度訓練造成傷害。此外，該研究團隊也透過體操智慧化裝備的開發，讓教練可以用手機就掌握單槓上技術動作的即時數據，甚至包括了選手在落地時的平衡與穩定能力的量化數據。

翁士航透露，因為台師大提供健全的環境，讓選手和團隊可以勇敢做夢，唐嘉鴻接下來將備戰2026亞運及2028奧運，未來規劃的兩個方向，一是今年要恢復全能項目的成績，未來的挑戰不僅侷限在單槓；二則要將招牌動作「貓跳540度」進化為「貓跳900度」。

唐嘉鴻表示，這一年「貓跳 540」的成功率有提升、精準度也增高，就在思考擅長的動作要如何創新，所以就和教練討論要如何藉由運科團隊的專業超越自我。他說，自從受傷後到回到台師大做各種治療，透過運科團隊針對疲勞監控、腳的肌力恢復著力，讓自己可以快速恢復，曾灰心想過運動生涯是否就此止步，但很感謝台師大及團隊的資源挹注，讓他可以帶著大家的祝福回到場上。

「世界貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運一舉奪銅，台師大運科團隊功不可沒。圖／台師大提供
「世界貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運一舉奪銅，台師大運科團隊功不可沒。圖／台師大提供

台師大校長吳正己指出，台師大精準運科團隊成員陣容堅強，包含國家訓練中心運科總召、講座教授相子元、國科會精準運科召集人教授陳美燕等，發展出體能訓練、傷害防護學分學程，將奧運等級的運動科學推展到全民運動。除了協助頂尖運動員的體操精準運科計畫外，還有其他國科會研究計畫在進行。

台師大運動與休閒學院院長王鶴森指出，學校鼓勵學生跨領域學習，開設最少12學分的學程。近年來，台灣運動風氣盛行，因此設立「運動傷害防護學分學程」及「肌力與體能訓練學程」，培養學生第二專長，提升未來就業競爭力。

亞運 唐嘉鴻 翁士航

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