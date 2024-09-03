台北羽賽／主場挑戰3連霸 戴資穎「堅持到底」悠遊卡重啟預購

我國羽球「一姊」戴資穎完成奧運「最後一舞」後，長期合作的悠遊卡公司退出「戴資穎堅持到底悠遊卡」套組，表彰小戴在羽壇的貢獻，本周台北羽球公開賽期間更重啟預購，讓錯過第一波預購的球迷有機會留住小戴身影。

台北羽球公開賽今天點燃戰火，名列女單頭號種子的小戴將尋求3連霸和第6冠，今年賽季結束後將退役的小戴也是最後一次在台灣球迷前出賽，首輪賽事將在明天登場。

戴資穎是台灣人心目中永遠的世界球后，她不畏失敗與充滿韌性的臨場反應，用球拍揮灑出一段一段的輝煌，巴黎演出的奧運「最後一舞」牽動全世界的球迷。悠遊卡長期與戴資穎合作，從東京奧運的「相信自己」套卡，本次巴黎奧運再度推出戴資穎「堅持到底」悠遊卡套卡，套卡裡共有兩款設計，分別收藏2張選手在場上比賽應戰畫面，卡片印製選手簽名，套組包裝上紀錄世界球后各項重要里程碑。

「戴資穎堅持到底悠遊卡」每套售價420元，今天起到8日晚上23點59分可在7-11 ibon機台、全家FamiPort機台及博客來悠遊卡旗艦館預購，限時不限量。