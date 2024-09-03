快訊

12強賽／網傳MLB放行40人名單 棒協：機率不高、尚未收到通知

銀行不動產授信水位滿…民眾借不到房貸？立委郭國文提1解方

平均每10人就有7人有大腸瘜肉 遠離瘜肉癌化三餐可以這樣吃

台北羽賽／印度名將辛度確定退賽！女單前8種子半數是台將

聯合新聞網／ 綜合報導
印度名將辛度。 新華社
印度名將辛度。 新華社

超級300系列台北羽球公開賽今天正式展開，印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）原本有報名女單，名列第2種子，但她昨晚確定退賽。

世界排名13的辛度名列女單第2種子，但她已確定退賽，目前女單前8種子超過半數是台將，世界排名第3的戴資穎是第1種子、世界排名24的許玟琪第3種子、宋碩芸第4種子，白馭珀則是第6種子。

外籍選手方面，世界排名27的日本仁平菜月為第5種子，她今年曾在美國公開賽封后，印尼大師賽有闖進4強。印尼瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）則名列第7種子，南韓沈有振是第8種子。

相關新聞

台北羽賽／印度名將辛度確定退賽！女單前8種子半數是台將

超級300系列台北羽球公開賽今天正式展開，印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）原本有報名女單，名列第2種子，但她昨晚確定退賽。 世界排名13的辛度名列女單第2種子，但她已

台中盧秀燕市長開箱Red Bull Showrun Taichung捷運彩繪列車 並加碼6大優惠

全民瘋賽車！全國矚目的Red Bull Showrun Taichung 倒數一個月即將登台，主辦城市台中市政府正緊鑼密鼓籌辦賽車展演活動，市長盧秀燕今日於捷運北屯總站首度開箱紅牛賽車彩繪列車，車廂內部完全複製當日市政路封街展演的現場…

羽球／看「麟榤配」 李洋笑：打那麼好不需要我！

我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋將在台北公開賽重新合體，巴黎奧運後與新搭檔邱相榤合作的王齊麟透露，每場比賽後都會和李洋...

台北羽賽／小巨蛋練球被風嚇 王齊麟：第一次被李洋打到

巴黎奧運完成史無前例男雙連霸的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天重新合體代言，兩人也到台北小巨蛋適應場地，為明天點燃戰火的台北...

羽球／王齊麟也擋不住志田千陽魅力！穿她T恤比讚獲本人愛心回應

日本羽球女神志田千陽因甜美臉蛋和笑容，在巴黎奧運一夕爆紅。羽球雙打金牌王齊麟發IG限動，分享身穿志田千陽／松山奈未T恤的影片，志田千陽轉發並感謝，還留下愛心符號。 志田千陽／松山奈未在巴黎奧運女

羽球／麟洋配重合體 王齊麟深情獻唱李洋：你在心裡面

巴黎奧運完成史無前例的羽球男雙衛冕，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天重新合體，兩人為「新視代運動員支持計畫」站台，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。