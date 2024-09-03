台北羽賽／印度名將辛度確定退賽！女單前8種子半數是台將
超級300系列台北羽球公開賽今天正式展開，印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）原本有報名女單，名列第2種子，但她昨晚確定退賽。
世界排名13的辛度名列女單第2種子，但她已確定退賽，目前女單前8種子超過半數是台將，世界排名第3的戴資穎是第1種子、世界排名24的許玟琪第3種子、宋碩芸第4種子，白馭珀則是第6種子。
外籍選手方面，世界排名27的日本仁平菜月為第5種子，她今年曾在美國公開賽封后，印尼大師賽有闖進4強。印尼瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）則名列第7種子，南韓沈有振是第8種子。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言