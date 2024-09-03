台北羽賽／印度名將辛度確定退賽！女單前8種子半數是台將

超級300系列台北羽球公開賽今天正式展開，印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）原本有報名女單，名列第2種子，但她昨晚確定退賽。

世界排名13的辛度名列女單第2種子，但她已確定退賽，目前女單前8種子超過半數是台將，世界排名第3的戴資穎是第1種子、世界排名24的許玟琪第3種子、宋碩芸第4種子，白馭珀則是第6種子。

外籍選手方面，世界排名27的日本仁平菜月為第5種子，她今年曾在美國公開賽封后，印尼大師賽有闖進4強。印尼瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）則名列第7種子，南韓沈有振是第8種子。