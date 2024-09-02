首屆亞洲盃沙灘木球賽 澎湖青年吳勇瀚奪冠

澎湖馬公青年吳勇瀚8月底參加在韓國舉辦的第一屆亞洲盃沙灘木球與國際木球總會大學錦標賽奪下冠軍。馬公市長黃健忠今天前往吳勇瀚家中祝賀，頒贈金飯碗及獎金，並盛讚澎湖之光。

澎湖青年吳勇瀚與其他11位男女選手代表台灣大專組，今年8月25日至30在韓國東海市舉辦第一屆亞洲盃沙灘木球錦標賽，在激烈的競賽中，吳勇瀚勇奪亞洲大專組朽木球個人比賽第一名，這是澎湖推展木球運動以來，首度在國際賽事的冠軍；8月31日自韓國凱旋歸來。

馬公市長黃健忠今天偕同澎湖縣木球委員會主委張東勝等人前往吳勇瀚家中祝賀，並頒贈金飯碗及獎金，盛讚是澎湖之光。

目前就讀國立高雄科技大學的吳勇瀚，身兼學校木球教練，投入木球運動超過5年，先後在國內的中正盃、全中運和大專運動會等賽事，拿下優異成績，這次代表台灣大專出賽，能夠獲得個人組賽中，展現個人球技，奪下冠軍寶座，實屬不易。