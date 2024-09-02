羽球／看「麟榤配」 李洋笑：打那麼好不需要我！

我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋將在台北公開賽重新合體，巴黎奧運後與新搭檔邱相榤合作的王齊麟透露，每場比賽後都會和李洋聯絡，現在也會「換位思考」想像自己若是李洋會如何處理球；李洋則是大讚新組合「麟榤配」殺球威力十足，更笑稱：「打那麼好，果然不需要我！」

「麟洋配」在3年前東京奧運驚奇奪金，巴黎奧運更在不被看好下完成史無前例的奧運羽球男雙連霸，李洋寫下新頁後準備退役赴國體大擔任副教授，王齊麟改和189公分的新生代左手重砲邱相榤合作，「麟榤配」在日本公開賽打進第2輪，上周南韓公開賽更打進4強，讓李洋滿口稱讚。

持續關注王齊麟賽程的李洋笑說，退役當然捨不得王齊麟，不過新組合表現漸入佳境，「打那麼好，果然不需要我！」他也祝福王齊麟持續有好表現，讓羽壇有指標性球員，推廣羽球有很好幫助。

李洋分析「麟榤配」優勢就是進攻，「殺球超快，我這輩子都殺不到這速度。」笑說「麟榤配」的高度能比「麟洋配」更高，「低度就要齊麟再加油一點。」

王齊麟身高188公分，邱相榤身高189公分，王齊麟更常到前場，就像過去李洋的位置。王齊麟分享說，每場比賽後都會和李洋請教，自己現在也會思考在前場時該怎麼執行，「現在才知道在前場不容易。」

台北羽球公開賽將是「麟洋配」在台灣「最後一舞」，兩人攜手最終戰則是年底BWF年終賽。