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台北羽賽／小巨蛋練球被風嚇 王齊麟：第一次被李洋打到

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
王齊麟（右）和李洋巴黎奧運後首度一起出席代言。記者曾思儒／攝影
王齊麟（右）和李洋巴黎奧運後首度一起出席代言。記者曾思儒／攝影

巴黎奧運完成史無前例男雙連霸的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天重新合體代言，兩人也到台北小巨蛋適應場地，為明天點燃戰火的台北羽球公開賽暖身，不過「麟洋配」在台灣的「最後一舞」遇到場地極大考驗，李洋直呼小巨蛋的風勢讓人摸不透，甚至因此打到搭檔，讓王齊麟也直呼：「第一次被他打到！」

台北羽球公開賽暌違5年重返小巨蛋，巴黎奧運後再度合拍的「麟洋配」成男雙奪冠大熱門，但今天適應場地後直呼風勢成挑戰，李洋還透露，其中一面場地的風勢讓所有選手都吃不消，羽球在某個高度會受風勢影響變換方向，想跳殺根本抓不到節奏。

李洋向來已控球精準為名，今天練球卻有一顆打到搭檔身上，「我還是輕扣，結果打到齊麟的手。」王齊麟回應，這是合作6年來第一次被李洋打到，不過他已經有對付小巨蛋的策略，「出力就對了！」

台北羽球公開賽原本是「麟洋配」合作的最後一站，兩人意外完成奧運連霸後直接取得BWF年終賽門票，李洋證實年末大賽將是「麟洋配」最後一舞，不過打完台北賽後自己重心就會放在國體大教課，不會再頻繁練球。

李洋 羽球 麟洋配

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