羽球／麟洋配重合體 王齊麟深情獻唱李洋：你在心裡面

巴黎奧運完成史無前例的羽球男雙衛冕，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天重新合體，兩人為「新視代運動員支持計畫」站台，王齊麟還深情對李洋獻唱〈永遠的畫面〉，儘管分道揚鑣但共同經歷的美好回憶將永留心中。

「麟洋配」巴黎奧運後分道揚鑣，準備退役的李洋先到日本渡假，王齊麟休息後就和新搭檔邱相榤接連征戰日本公開賽和南韓公開賽，今天才是兩人奧運後首度合體出席代言，李洋還透露3天前才剛進行了微創近視雷射，雷射當下只花費約10秒，手術後的世界更清晰，讓同樣近視的王齊麟直呼也要找時間解決眼睛狀況。

李洋除接受近視雷射，也和王齊麟一同響應「蔡司新視代運動員支持計畫」，投注百萬到兩人母校民權國小、中山國中以及李洋任教的國立體大，從獎助學金、球具贊助道出賽補助三大面向，幫助羽壇明日之星。

「麟洋配」重新合體，記者會上充滿羽球元素，兩人除展現東京奧運和巴黎奧運的兩面金牌，還拿起球拍邊擊球、邊進行快問快答，有副好嗓子的王齊麟收起球拍後還深情對李洋獻唱，歌詞「當我想念閉上雙眼你在心裡面」就像「麟洋配」拆夥後情誼不變的狀態。