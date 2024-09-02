台北羽賽／韓國賽奪亞 李佳豪目標再登頒獎台

台北羽球公開賽將於明天點燃戰火，賽事暌違5年重返台北小巨蛋，寶島羽將精銳盡出，「一哥」周天成、「一姊」戴資穎、黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、巴黎奧運混雙國手葉宏蔚／李佳馨全面到齊，昨天剛打下南韓公開賽亞軍的男單好手李佳豪也盼延續好表現，挑戰台北公開賽金盃。

世界排名30的李佳豪在南韓公開賽打出代表作，一路闖進決賽寫下個人新猷，昨天和中國好手陸光祖大戰3局雖惜敗，今天出席台北羽球公開賽記者會不見疲態，燦笑從中華奧會主席林鴻道手中接下中華奧會會旗，記者會後還和姊姊李佳馨比出愛心手勢合影。

出身羽球世家的李佳豪透露，過去得失心太重，一直想把成績打出來，但狀況沒那麼穩定，和教練及父親李謀周討論後，戰術和目標設定都做改變，南韓公開賽可看出成效。

成台北賽焦點選手之一，李佳豪笑說，目標當然希望奪牌，但要一場一場來，以自身狀況為主，「珍惜機會，把每一球打好。」

地主參賽陣容超豪華的台北公開賽，4強賽和決賽的預售套票組都已售罄，為期6天的賽事分別由中華電信MOD、Hami Video、民視、博斯運動和MOMOTV提供直播，中華電信MOD和Hami Video更是帶來6天完整直播，讓無法親臨小巨蛋的球迷能透過轉播即時觀賽。