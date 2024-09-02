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台北羽賽／回小巨蛋挑戰第5冠 周天成宣告身體無礙

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成將在台北公開賽捍衛主場。記者曾思儒／攝影
周天成將在台北公開賽捍衛主場。記者曾思儒／攝影

上月剛在日本公開賽勇闖決賽，我國「一哥」周天成卻驚傳咳血痰，上一站南韓公開賽也退出，不過今天他精神奕奕出席台北羽球公開賽記者會，宣告身體恢復狀況良好，出賽沒有問題，期待在台北小巨蛋的滿場球迷見證下挑戰生涯第5座台北賽金盃。

本周世界排名升到第9位的小天，日本公開賽4強賽前熱身時，使用呼吸阻力訓練器時疑似時間較趕，呼吸急促導致頻率過快，到球場就感覺不適，雖仍完成賽程且奪下亞軍，但返國檢查發現左肺泡及周圍軟組織受傷。

「恢復非常好，不用講太詳細，不過參賽沒問題。」周天成今天表示，這幾天身體都是「非常OK」的狀況，恢復形況良好，沒太大影響，不過有和呼吸治療師討論過，呼吸阻力訓練預計也會先暫停一段時間。

兩年前收下台北賽第4冠，34歲的小天有感而發說，能健康參賽就「很好了」，終極目標當然是留下冠軍，但過程仍要一場一場來，「每次都是這樣，每場可能都是最後一場，沒通過層層考驗，沒辦法走到最後。」

台北公開賽上次在台北小巨蛋登場是2019年，小天正是當年男單冠軍得主，今年回到小巨蛋，聽聞門票幾乎售罄，小天也感謝球迷以行動的支持，「很感謝大家，這是種肯定，對球員來說是何等幸運的事，所以每天都要做好準備，有好的態度。」

台北羽球公開賽明天點燃戰火，今天上午舉行賽前記者會。記者曾思儒／攝影
台北羽球公開賽明天點燃戰火，今天上午舉行賽前記者會。記者曾思儒／攝影

周天成 羽球

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