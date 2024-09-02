台北羽賽／退出非選項 戴資穎教練：小戴正常出賽

台灣年度羽球盛會台北羽球公開賽將於明天點燃戰火，我國「一姊」戴資穎將在女單領銜，但她上月日本公開賽8強賽中左膝傷復發，4強賽直接退出返台治療，台北賽能否如期出賽成焦點。小戴教練賴建誠今天現身台北羽球公開賽記者會，他透露小戴仍希望參賽，但實際狀況仍要視小戴身體狀況而定。

台北羽球公開賽屬於BWF超級300等級，並非在世界前10的頂級球員指定參賽的級別，不過本周女單世界排名第3的戴資穎、男單世界排名第9的周天成仍選擇「捍衛主場」，本季後將高掛球拍的小戴更是最後一次主場迎敵，加上巴黎奧運完成男雙連霸的「麟洋配」王齊麟／李洋再度合體，讓台北賽門票熱銷。

小戴今天沒有現身台北賽的賽前記者會，但教練賴建城有現身，他表示小戴目前正常訓練，身體狀況當然不到百分之百，但還在控制範圍內，「會出賽，打到怎樣程度，以身體狀況先考量。」

從2012年捧起台北賽金盃開始，小戴已經打下5冠，今年「最後一舞」還要挑戰3連霸，但膝傷成變因，賴建誠透露團隊沒有想過退賽，「醫療團隊有討論，以她的狀況為主去調整，目前是正常出賽。」和小戴合作多年了「賴皮」教練強調，台北公開賽事台灣最大的正式比賽，小戴本身希望能參賽，但仍會顧及身體狀況。