美網／爆冷出局排名將跌出世界前5 高芙：這不是我要的夏天
美網大會13種子納瓦羅（Emma Navarro）今天以6比3、4比6、6比3擊敗衛冕冠軍高芙（Coco Gauff），闖進美國網球公開賽8強，這是納瓦羅今年第2次在大滿貫賽事擊敗她的美國同胞。
綜合路透社與法新社報導，高芙在今年溫布頓錦標賽（Wimbledon）第4輪敗給納瓦羅之後一直希望復仇，但納瓦羅今天信心十足，以全能表現震驚了艾許球場（Arthur Ashe Stadium）的觀眾。
這場比賽中，高芙最大的敵人是她自己，尤其是在發球方面。20歲的高芙是本屆美網女單第3種子的好手，今天表現卻欠佳，共出現19次雙發失誤，同時全場還有60次非受迫性失誤。
高芙賽後表示，「這不是我想要的夏天」。她不但在溫布頓吞敗，同時在奧運、多倫多與辛辛那提網球賽都是早早出局。
高芙的失敗意味著2014年的小威廉絲（Serena Williams）仍是最後一位成功衛冕美國網球公開賽的女子選手。
納瓦羅在賽後說： 「過去兩年我在第1輪就輸了，現在能進入8強實在是很瘋狂。」
納瓦羅說：「（紐約）是我出生的城市，在這裡打球感覺很特別。」她並盛讚高芙是了不起的球員，「我認為她非常了不起，我知道她會回到這裡並再次贏得冠軍」。
23歲的納瓦羅在第1盤破了對方發球局先以4比2領先，然後在第9局順利拿下。高芙這盤出現了21個非受迫性失誤，納瓦羅僅有少少的8個。
納瓦羅今天勝出讓她生涯第2度闖進大滿貫8強，她接下來將對上26種子、西班牙的巴多薩（PaulaBadosa）。巴多薩稍早在另一場比賽中，以6比1、6比2淘汰中國的王雅繁，取得晉級。
高芙今天吞敗後，世界排名將跌出世界前5。
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