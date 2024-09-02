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星期評論／爭體育部南遷 選手從此無憂？

聯合報／ 本報記者王昭月
高雄市長陳其邁指高雄設體育部能整合國訓中心、國家運動科學中心，快速了解體育產業需求，給選手最好的照顧。記者宋原彰／攝影
高雄市長陳其邁指高雄設體育部能整合國訓中心、國家運動科學中心，快速了解體育產業需求，給選手最好的照顧。記者宋原彰／攝影

成立體育運動發展部是賴清德總統重要政見，閣揆卓榮泰稱不單由體育署升格，而是全新成立、擴大招聘。體壇人才濟濟的高雄，不只市長陳其邁盼體育部南遷，多名藍綠陣營有志參選下屆市長者一致爭取落腳，只是部會南遷能否「口惠而實至」，落實就近照顧選手、發展體育產業，仍是一大問號。

陳其邁指高雄設體育部能整合國訓中心、國家運動科學中心，快速了解體育產業需求，給選手最好的照顧；立委許智傑、賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺及勞動部前部長許銘春均認為，體育部南遷足以展現中央政府重視南方決心；立委柯志恩則直言，總統府若可南遷，體育部在高雄就不是難事。

高雄雨季短，氣候宜人，環境的確適合發展體育，包括球后戴資穎、桌球教父莊智淵、黃金左投陳偉殷等高雄子弟，都為國家爭光露臉，沒理由不獲珍視，只是光靠體育部南遷，選手就能獲得全面性照顧、出路不愁，恐怕未必。

早在15年前台灣爭取舉辦世界運動大會時，中央即大手筆禮聘日本名建築師伊東豊雄打造高雄國家體育場，體委會也率先在高雄左訓中心掛牌，然而世大運風光過後，偌大的主場館除零星辦過五月天、張惠妹等大型演唱會，險些淪為蚊子館，至近年高雄點燃演唱會經濟才起死回生。

部會南遷亦有前例，漁業署2007年就遷至高雄、海洋委員會是設在高雄的第一個中央部會，但象徵意義都大於實質，未見高雄因此多分一杯羹，未來體育部若能設在高雄，南方體育選手未來的後路，難道就此高枕無憂？

台灣已是一日生活圈，部會設在何地，差別著實不大，重點是部會落腳後，資源須隨之到位，地方政府並輔以完善配套，借力使力，才能真正翻轉，否則遷移大批公職人力，一番勞師動眾，最後依然會徒勞無功。

運動 陳其邁 體育

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