2024年友邦人壽國小足球菁英盃擴大規模

由 AIA 友邦人壽主辦，台灣巴瑟足球發展協會與新北市體育總會足球委員會協辦的「2024年AIA友邦人壽&Spurs 國小足球菁英盃」，於今日在新北市新莊田徑場舉行決賽。友邦人壽指出，本屆賽事擴大規模，為期兩個周末共四天、U6~U12四個分齡組別共72隊的公開賽。

為此AIA友邦人壽再度邀請兩位Spurs熱刺國際發展教練來台，除決賽當天全程在場指導，更為各分齡冠軍隊伍提供「Spurs 足球訓練營」，讓這群小小足球員近距離感受頂級職業聯賽俱樂部的高水準足球培訓內容，亦堪稱賽事活動最大亮點之一。

兩位Spurs教練亦於「菁英盃」決賽前一日，前往宜蘭順安國中為東部7所國中足球隊分別推薦的50位菁英球員，進行扎實青少年足球訓練，協助提升所有精英足球員的足球技術與戰術。

AIA 友邦人壽總經理侯文成表示，近年國內足球風氣盛行，已成為國小以下最受歡迎的運動項目之一。去年首度試辦便獲得各界給予眾多正面回饋，為進一步落實「健康長久好生活」的品牌承諾，並珍視每一位熱情投入足球運動的兒少，特整合友邦保險集團長期贊助英超聯賽Spurs熱刺足球俱樂部的豐沛資源，聯手協辦單位穩健規劃能讓今年乃至未來可持續發展的公開賽事，努力打造分組循環與多輪複決賽的高品質足球賽事品牌。

友邦人壽的國小足球菁英盃儘管僅為第二屆舉辦，已儼然成為北台灣各縣市足球家庭青睞的優質足球賽事。本賽事於 6 月 25 日在社群媒體發佈報名資訊，短短 1.5小時內即已報名額滿，報名開放期間多達150幾隊先後報名。尤其是U10-國小中年級與U12-國小高年級分齡的賽事。

兩位 Spurs 教練事後表示，雖然行前就知道這群國中球員的足球實力，但看到每一位做出到位的動作，面對一系列指令，即使已氣喘吁吁也不中途放棄，很感動他們對足球所展現的認真與熱情。