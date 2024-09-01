快訊

颱風摩羯明生成！最新預估路徑出爐 最接近台灣時間點曝

中職／陳文杰盜壘兩度致歉 威能帝148公里速球觸身招呼

故意讓小草在北檢外違法集會？ 苗博雅酸黃國昌偽善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／吳詩儀開球沒套好拳擊招 練應援IG全變小龍女

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀今天來到天母棒球場，為味全龍隊「海灘之約女孩日」主題日開球。圖／味全龍隊提供
巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀今天來到天母棒球場，為味全龍隊「海灘之約女孩日」主題日開球。圖／味全龍隊提供

巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀今天來到天母棒球場，為味全龍隊「海灘之約女孩日」主題日開球，這次感受不同人氣，吳詩儀也開始在路上被認出來，自家經營的雞湯麵更是生意爆好，吳詩儀笑說：「在這裡幫忙徵人一下。」

吳詩儀今天穿上41號球衣，為龍隊開出好球，擔任開球捕手的拿莫．伊漾故意雙手都帶著小型手套，就像是拳擊靶子的模樣，只不過開球完想要對打互動，吳詩儀一瞬間忽略掉，她說：「兩人有講好要做動作，但那個時機點沒抓到。」

今年4月吳詩儀曾與林郁婷一起開球，當時是擔任開球打者，今天第一次負責投球，跟本壘距離拉得比較近，吳詩儀說：「第一次一個人開球，有點擔心做不好，距離先抓保守一點，分數應該有80分，就差在距離，之後有機會慢慢拉遠。」

不只是開球，吳詩儀今天2局下、3局下也都會到觀眾席跟啦啦隊小龍女一起應援，她笑說：「應援舞真的很難，隔行如隔山。」

為了熟悉舞蹈動作，吳詩儀狂看應援影片，「現在IG推薦給我的都是小龍女了，不過球迷也很厲害，他們說會幫我，到時就跟他們一起做。」

結束巴黎奧運後，吳詩儀返台仍有維持訓練，不過強度尚未拉高，目前較明確的參賽目標就是2026年的名古屋亞運，其他賽事仍在規劃中。

在奧運拿下銅牌後，吳詩儀走在路上開始會被認出來，她說：「被認出來是開心的。」而自家在內湖經營的雞湯麵也因吳詩儀在奧運發光，原本就不錯的生意變得更好，吳詩儀說：「昨天有回去幫忙，其他時候還是在國訓。」

吳詩儀回台後參加的訪問、公開活動變多，口條也更加流利，她說是受到隊友吳念琴影響，「奧運回來我會說『誰在念琴旁邊不是I人？』但她真的有一種能量，讓大家開朗，勇敢做自己。」

巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀（右）今天來到天母棒球場，為味全龍隊「海灘之約女孩日」主題日開球。圖／味全龍隊提供
巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀（右）今天來到天母棒球場，為味全龍隊「海灘之約女孩日」主題日開球。圖／味全龍隊提供
巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀（左二）今天來到天母棒球場，為味全龍隊「海灘之約女孩日」主題日開球。圖／味全龍隊提供
巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀（左二）今天來到天母棒球場，為味全龍隊「海灘之約女孩日」主題日開球。圖／味全龍隊提供
巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀今天來到天母棒球場，為味全龍隊「海灘之約女孩日」主題日開球。圖／味全龍隊提供
巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀今天來到天母棒球場，為味全龍隊「海灘之約女孩日」主題日開球。圖／味全龍隊提供

吳詩儀 味全龍 巴黎奧運拳擊

延伸閱讀

中職／龍隊「海灘之約女孩日」8189人到場 寫本季天母新高

拳擊／巴黎奧運拳手到台南 林郁婷等人與粉絲相見歡

拳擊／林郁婷、吳詩儀互換量級？柯文明抱持開放態度

奧運拳擊／摘銅有「無敵星星」 吳詩儀還有幸運掛繩

相關新聞

南韓羽賽／逆轉差一步 李佳豪3局大戰飲恨仍創個人最佳

男單世界排名30的我國羽將李佳豪，生涯首度打進BWF超級500賽事的決賽，今天和世界排名13、列大會第7種子的中國大陸好...

排球／小將們讚啦！中華隊U17世錦賽勇奪季軍

遠征保加利亞參加U17男排世錦賽的中華小將，台灣時間今天凌晨締造新頁，季軍戰在5局大戰中險勝西班牙，摘下台灣排球有史以來在世界級舞台的首座獎盃。

2024年友邦人壽國小足球菁英盃擴大規模

由 AIA 友邦人壽主辦，台灣巴瑟足球發展協會與新北市體育總會足球委員會協辦的「2024年AIA友邦人壽&Spurs 國...

中職／吳詩儀開球沒套好拳擊招 練應援IG全變小龍女

巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀今天來到天母棒球場，為味全龍隊「海灘之約女孩日」主題日開球，這次感受不同人氣，吳詩儀也開始在路上被...

高球／壞天氣打斷手感 吳佳晏JLPGA Golf 5公開賽第14名

因惡劣天氣少打1回合的JLPGA Golf 5女子公開賽今天進行最終回合，台灣好手吳佳晏手感受影響，僅抓3博蒂、吞2柏忌...

射箭／亞洲大學錦標賽 劉泰言射下新加坡對手反曲弓摘金

2024年第2屆亞洲大學射箭錦標賽今天在台北體育館進行金牌戰，台灣反曲弓男子好手劉泰言以6比4逆轉射下新加坡對手，順利將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。