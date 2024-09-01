中職／吳詩儀開球沒套好拳擊招 練應援IG全變小龍女

巴黎奧運拳擊銅牌吳詩儀今天來到天母棒球場，為味全龍隊「海灘之約女孩日」主題日開球，這次感受不同人氣，吳詩儀也開始在路上被認出來，自家經營的雞湯麵更是生意爆好，吳詩儀笑說：「在這裡幫忙徵人一下。」

吳詩儀今天穿上41號球衣，為龍隊開出好球，擔任開球捕手的拿莫．伊漾故意雙手都帶著小型手套，就像是拳擊靶子的模樣，只不過開球完想要對打互動，吳詩儀一瞬間忽略掉，她說：「兩人有講好要做動作，但那個時機點沒抓到。」

今年4月吳詩儀曾與林郁婷一起開球，當時是擔任開球打者，今天第一次負責投球，跟本壘距離拉得比較近，吳詩儀說：「第一次一個人開球，有點擔心做不好，距離先抓保守一點，分數應該有80分，就差在距離，之後有機會慢慢拉遠。」

不只是開球，吳詩儀今天2局下、3局下也都會到觀眾席跟啦啦隊小龍女一起應援，她笑說：「應援舞真的很難，隔行如隔山。」

為了熟悉舞蹈動作，吳詩儀狂看應援影片，「現在IG推薦給我的都是小龍女了，不過球迷也很厲害，他們說會幫我，到時就跟他們一起做。」

結束巴黎奧運後，吳詩儀返台仍有維持訓練，不過強度尚未拉高，目前較明確的參賽目標就是2026年的名古屋亞運，其他賽事仍在規劃中。

在奧運拿下銅牌後，吳詩儀走在路上開始會被認出來，她說：「被認出來是開心的。」而自家在內湖經營的雞湯麵也因吳詩儀在奧運發光，原本就不錯的生意變得更好，吳詩儀說：「昨天有回去幫忙，其他時候還是在國訓。」