射箭／亞洲大學錦標賽 劉泰言射下新加坡對手反曲弓摘金

2024年第2屆亞洲大學射箭錦標賽今天在台北體育館進行金牌戰，台灣反曲弓男子好手劉泰言以6比4逆轉射下新加坡對手，順利將金牌留在台灣。

亞洲大學射箭錦標賽今年共7個國家參賽，屬於室內18公尺賽事，靶的直徑僅20公分，最內圈的10分靶心直徑不到4公分，且採取上、中、下3個不同靶位排序，嚴格考驗選手的準度和基本動作。

反曲弓男子組賽事，台灣好手劉泰言在金牌戰對上新加坡的黃偉俊（Ng Wee Jun，音譯），首局雖以26比30落敗，但接著第2局先以29比29戰成平手，積分也追至1比3落後。

隨後3局劉泰言分別以29比26、30比30、30比28、總積分6比4上演逆轉獲勝。賽後劉泰言開玩笑說：「先讓一局比較刺激。」

目前就讀國立體大2年級的劉泰言，在接受中央社記者訪問時表示，其實第1局確實有些緊張，因為距離熱身時間已經隔得有點久，所以上場動作有些跑掉，但後來邊比賽邊調整，獲得不錯的效果。

劉泰言指出，室內賽不會有風，所以比的就是誰的基本動作比較紮實，「我認為室內賽的分數都很接近、緊張感比較強，所以對於選手訓練抗壓性還滿有用的。」

已入選今年9月亞洲射箭青年錦標賽國手的劉泰言更發下豪語，希望能包辦個人、團體、混雙3金，「亞青是第1次舉辦，所以我想要創造一下歷史。」