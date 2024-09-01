高球／壞天氣打斷手感 吳佳晏JLPGA Golf 5公開賽第14名

因惡劣天氣少打1回合的JLPGA Golf 5女子公開賽今天進行最終回合，台灣好手吳佳晏手感受影響，僅抓3博蒂、吞2柏忌，繳出71桿，並以2天138桿、並列第14名作收。

總獎金7000萬日圓（約新台幣1558萬元）的日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）Golf 5女子公開賽，原本是3回合賽事，不過原訂昨天的第2回合因為惡劣天氣，導致整天都無法開打，因此大會宣布將賽事縮小到2回合、36洞。

台灣好手吳佳晏首回合還以低於標準5桿的67桿位居並列領先，只可惜第2回合取消，也連帶影響到她火熱的手感。

休息一天再戰，今天的最終回合吳佳晏在前9洞吞了1柏忌沒能抓博蒂，轉場後才找回手感，從第10到16洞抓了3博蒂，才算是打出應有水準。

現年20歲的吳佳晏，今年是她在JLPGA的菜鳥年，包括這場比賽在內已出賽21場，其中15場順利晉級，還有2場打進前10名表現不俗，最近還是連續9場都晉級。

吳佳晏今年在年度積分榜以306.7分排在第53名，算是在相當安全的種子名單內；另外獎金榜則以1455萬日圓（約新台幣324萬元）排在第57名，以日巡賽菜鳥來說相當不錯。

日巡賽即將迎來年度第2場4大賽的JLPGA錦標賽，這場賽事總獎金高達2億日圓（約新台幣4454萬元），吳佳晏很有機會延續好狀態的表現。