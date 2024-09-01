南韓羽賽／逆轉差一步 李佳豪3局大戰飲恨仍創個人最佳

男單世界排名30的我國羽將李佳豪，生涯首度打進BWF超級500賽事的決賽，今天和世界排名13、列大會第7種子的中國大陸好手陸光祖上演生涯第5度對決，李佳豪第二局克服最多7分落後，大逆轉將戰局逼到決勝第三局，可惜仍以16：21、22：20、18：21錯過金盃。

李佳豪在南韓公開賽一路闖關，且成「種子殺手」，8強賽退列第3種子的中國大陸李詩灃，昨天4強賽再拍下列第8種子的自家人「左手重砲」林俊易，成今天登場的場賽中唯一的台將希望。

面對過去4度碰頭沒能奪勝的陸光祖，李佳豪第一局雖偶有好球出現，但自己失誤較多下被拉開比數、最多陷入10：17落後，局末雖縮小差距仍以16：21失去首局。

第二局李佳豪開賽就陷入0：6落後，他一度請求醫療暫停處理右肩傷勢，恢復比賽後也終於得分止血，但技術暫停前只拿4分，接續雖追到8：12，但判斷失誤加上殺球出界，分數再被拉開。李佳豪11：16時打出4：0攻勢縮小差距，且在16：19時再連拿4分超前，硬是以22：20扳平戰局。

決勝局李佳豪一度以5：10居下風，他連追5分扳平，換場時僅以10：11落後，可惜換場後雖3度追平，但14：14時遭陸光祖連拿3分，雖再追到18：19，但失誤出現讓陸光祖出現冠軍點，最終以18：21吞下對戰5連敗，和冠軍擦身過，不過亞軍成績仍創個人在超級500系列的最佳成績。