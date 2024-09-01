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霹靂舞／獲邀參加霹靂舞最高殿堂 孫振 ：想證明自己實力

中央社／ 台北1日電
霹靂舞好手孫振。特派記者季相儒／攝影
霹靂舞好手孫振。特派記者季相儒／攝影

霹靂舞最高殿堂之稱的Red Bull BC One今年邁入第21屆，台灣好手孫振受邀以外卡身分參加12月7日在里約熱內盧登場的16強總決賽舞台，他發下豪語「希望把冠軍腰帶拿回來。」

Red Bull BC One自2004年舉辦至今，全球已累計超過上萬名B-Boys和B-Girls參加，是選手們公認的夢想舞台，世界總決賽將由最強的16名B-Boys與B-Girls各自展開1對1對決爭取最高榮譽。

孫振是自從2022年後，第2度以外卡身分獲邀直接參加16強總決賽，只可惜當時沒能晉級；另外，他在2021年及2023年則是以台灣冠軍身分參與Red Bull BCOne世界總決賽的資格賽（Last Chance Cypher）。

成為台灣首名參加奧運霹靂舞國手的孫振在接受主辦單位訪問時表示：「這次我要好好享受，展現我的個人特色，也證明自己的實力。這是我從小夢寐以求的舞台，也是最帥的舞台，這輩子一定要贏一次。」

台灣除了孫振外，在今年4月拿下台灣冠軍的B-BoyJasper（吳定杰）與B-Girl Jia Li（楊加力），也將一同前往巴西Red Bull BC One世界決賽，他們必須先在資格賽與各國冠軍過招，爭取最終進入16強總決賽的門票。

孫振 霹靂舞

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