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NFL／舊金山49人新秀遇搶劫胸部中彈 傷勢重情況穩定

中央社／ 綜合外電報導
舊金山49人23歲外接手佩爾索在一起搶劫未遂事件中遭槍擊，傷勢嚴重但狀況穩定。 法新社
舊金山49人23歲外接手佩爾索在一起搶劫未遂事件中遭槍擊，傷勢嚴重但狀況穩定。 法新社

職業美式足球聯盟（NFL）舊金山49人表示，23歲外接手佩爾索（Ricky Pearsall）今天在一起搶劫未遂事件中遭槍擊，傷勢嚴重但狀況穩定。

法新社報導，這支球隊說：「舊金山49人外接手佩爾索是今天下午一起搶劫未遂和槍擊案的受害者。」

舊金山49人補充說，佩爾索胸部中彈，傷勢嚴重但情況穩定。

舊金山市長布里德（London Breed）表示，槍擊事件發生在當地地標聯合廣場（Union Square）。

槍擊現場。 美聯社
槍擊現場。 美聯社

她在社群媒體X發文說：「舊金山警察局（SanFrancisco Police Department）立即趕赴現場，逮捕了槍手。我謹向瑞奇（佩爾索）和他的家人表達關心之意。」

舊金山49人在今年4月選秀首輪第31順位選中佩爾索。

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