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排球／U17男排世錦賽季軍創紀錄 隊長蔡東橙：有被女排激勵到

中央社／ 台北1日電
U17中華男排隊長蔡東橙。圖／取自FIVB官網
U17中華男排隊長蔡東橙。圖／取自FIVB官網

在保加利亞舉行的U17世界男排錦標賽，台灣小將今天在季軍戰以25比17、16比25、25比23、21比25、15比12擊敗勁敵西班牙獲得季軍，拿下台灣史上首面世錦賽等級獎盃。

日前結束的U17世界女排錦標賽，台灣女排獲得第4名，已經創下台灣排球史上在世錦賽分齡及不分齡的最佳成績；結果台灣男排在U17世錦賽更上層樓，拿下史無前例的季軍。

教練曾永安賽後接受媒體訪問時開心地笑說：「說真的，我們這群毛頭小子怎麼打到這地方，我不知道。」曾永安強調，季軍戰2度被對手追平，小朋友們太想贏反而綁手綁腳，幸好最後1局終於放開來打，這當中的差別就在於能不能站上頒獎台。

中華排球小將寫歷史。圖／中華排協提供
中華排球小將寫歷史。圖／中華排協提供

季軍戰獨得30分的台灣男排副攻手黃品諺成為最大功臣，他並以總得分185分成為這次世錦賽的得分王。「我知道自己無法跟對手拚身高，所以每場比賽都靠頭腦打球，但這次能有這樣的成績真的沒想過。」

隊長蔡東橙攻下全隊次高的18分，他笑說：「我們有被女排激勵到，這次能打到季軍，教練說我們可以說嘴一輩子了。」

曾永安透露，原先目標是8強，但過程中看到小朋友表現改變想法，即使歐美隊伍身高出色，「我們的跑動進攻能有效突破對手，只要接發球可以連接，就有機會奪勝」。

蔡東橙透露，過程就算輸球，大家也輸得很享受，換個角度想，說不定以後這些歐美對手都是奧運國手。

黃品諺說，感覺這群隊友天生契合，回去繼續努力一起拚，爭取再次挑戰世界的機會。

U17 世錦賽 排球

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