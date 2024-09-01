快訊

高雄三井施工商場傳工安意外 吊塔掉落砸人1死1重傷

用鍋碗邊緣敲雞蛋？可能有2食安風險！專家教最安全打蛋法

柯文哲遭聲押禁見 昔力挺他的愛莉莎莎「貼全黑圖洩心情」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美網／直落2擊退戰鬥民族 波蘭球后連4年闖16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
波蘭「世界球后」斯威雅蒂連4年都打進壓軸大滿貫16強。 路透社
波蘭「世界球后」斯威雅蒂連4年都打進壓軸大滿貫16強。 路透社

兩年前在美網捧起金盃，波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）今年也沒遇太大阻礙，今天她在中央球場以6：4、6：2力退列25種子的俄羅斯帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova），連4年都打進壓軸大滿貫16強。

擔任夜場開場的斯威雅蒂，今天表現強勢，全場沒面臨任何破發點，失誤也少，只花1小時又32分鐘就拿下第四輪門票。

「我只是想專注在自己。」斯威雅蒂表示，對手是傑出選手，但該做的就是把注意力放在自己身上，「大部分時間中，我都專注在我想做的事情中。」

闖進16強的球后，下輪將和列16種子的俄羅斯薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）搶8強門票。薩姆索諾娃第三輪打得更快，她只花1小時又2分鐘就以兩個6：1輕取地主克魯格（Ashlyn Krueger）。

斯威雅蒂過去3度碰薩姆索諾娃取得全勝對戰紀錄，但她強調對手擊球又平又快，「第4輪不會有輕鬆的比賽。」

34歲的前球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）也闖進第4輪，成為網球公開化年代後第8位打進16強的34歲以上女將，也是2020年後美國退役傳奇小威廉絲（Serena Williams）後的第一人。

退役後再復出，身為「雙寶媽」的伍茲妮雅琪坦言，自己有些手臂和背部問題，不過目前狀況都不大，今天能順利移動，希望明天能好好練球、找到節奏，持續挺進。

伍茲妮雅琪 小威廉絲 斯威雅蒂

延伸閱讀

以襲約旦河西岸大行動第3天傳戰果 擊斃哈瑪斯高階指揮官畫面曝光

Intel裁員、輝達延後出貨...AI好光景不再？當黃仁勳說晶片沒瑕疵 才是賣點

哈瑪斯首度承認殺害人質！釀1死2重傷 稱以色列「要負全責」

美股崩盤恐再現…經濟衰退疑慮9月還有「兩關卡」要過！ 專家：降息1或2碼差很大

相關新聞

排球／小將們讚啦！中華隊U17世錦賽勇奪季軍

遠征義大利參加U17男排世錦賽的中華小將，台灣時間今天凌晨締造新頁，季軍戰在5局大戰中險勝西班牙，摘下台灣排球有史以來在...

帕運桌球／攜手田曉雯摘銀平最佳成績 林姿妤：我的搭檔很強大

台灣桌球女將田曉雯、林姿妤今天在巴黎帕運女雙WD20級勇奪銀牌，追平桌球隊史在帕運的最佳成績，其中林姿妤溫情表示，「我的...

美網／直落2擊退戰鬥民族 波蘭球后連4年闖16強

兩年前在美網捧起金盃，波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）今年也沒遇太大阻礙，今天她在中央球場以6：4、6...

美網／沒有再爆冷！球王辛納直落3 順利挺進16強

前兩年的美網冠軍今年相繼爆冷出局，使義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）奪冠呼聲更高，他今天第三輪也沒遇...

自由車／被林郁婷激勵 黃亭茵亞洲盃場地賽收3金、1銀

2024泰國亞洲盃自由車場地賽於30日落幕，我國自由車好手黃亭茵於賽事最後三天出賽登場，分別在女子菁英組的集體出發賽、個...

南韓羽賽／「麟榤配」錯過賽末點遭逆轉 仍創合拍新紀錄

我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，今天在BWF超級500的南韓羽球公開賽4強賽，遭遇大會第一種子的地主組合徐承宰／姜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。