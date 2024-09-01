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美網／直落2擊退戰鬥民族 波蘭球后連4年闖16強
兩年前在美網捧起金盃，波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）今年也沒遇太大阻礙，今天她在中央球場以6：4、6：2力退列25種子的俄羅斯帕莉歐申可娃（Anastasia Pavlyuchenkova），連4年都打進壓軸大滿貫16強。
擔任夜場開場的斯威雅蒂，今天表現強勢，全場沒面臨任何破發點，失誤也少，只花1小時又32分鐘就拿下第四輪門票。
「我只是想專注在自己。」斯威雅蒂表示，對手是傑出選手，但該做的就是把注意力放在自己身上，「大部分時間中，我都專注在我想做的事情中。」
闖進16強的球后，下輪將和列16種子的俄羅斯薩姆索諾娃（Liudmila Samsonova）搶8強門票。薩姆索諾娃第三輪打得更快，她只花1小時又2分鐘就以兩個6：1輕取地主克魯格（Ashlyn Krueger）。
斯威雅蒂過去3度碰薩姆索諾娃取得全勝對戰紀錄，但她強調對手擊球又平又快，「第4輪不會有輕鬆的比賽。」
34歲的前球后「丹麥甜心」伍茲妮雅琪（Caroline Wozniacki）也闖進第4輪，成為網球公開化年代後第8位打進16強的34歲以上女將，也是2020年後美國退役傳奇小威廉絲（Serena Williams）後的第一人。
退役後再復出，身為「雙寶媽」的伍茲妮雅琪坦言，自己有些手臂和背部問題，不過目前狀況都不大，今天能順利移動，希望明天能好好練球、找到節奏，持續挺進。
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