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美網／沒有再爆冷！球王辛納直落3 順利挺進16強
前兩年的美網冠軍今年相繼爆冷出局，使義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）奪冠呼聲更高，他今天第三輪也沒遇太大阻礙，面對奧康奈爾（Christopher O'Connell），頭號種子只花不到2小時就以6：1、6：4、6：2打下勝利，順利晉級16強。
尋求衛冕的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和前年奪冠的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），溫布頓都闖決賽，巴黎奧運還在金牌戰再度對決，轉戰美網卻接連滑鐵盧，「小蠻牛」第二輪就落馬，小約也在第三輪止步，讓沒參加巴黎奧運的辛納機會大好。
「這項運動什麼事情都可能發生，我努力留在場上，一天一天來。」今年澳網登頂的球王提到，大滿貫賽的每個對手都是很難挑戰，且不只兩位名將出局，今年美網還有不少冷門出現，「所以讓我們繼續看下去，但我也非常開心仍在這裡，希望我可以打愈多場比賽愈好，但就像我所說，我們一天一天來。」
23歲的辛納今年硬地賽場只輸過2場，連同澳網在內已經奪下4座硬地金盃，加上前3種子只剩他挺進16強，成冠軍最大熱門；辛納下戰將碰地主希望保羅（Tommy Paul），繼續朝生涯第2座大滿貫挺進。
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