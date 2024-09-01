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排球／小將們讚啦！中華隊U17世錦賽勇奪季軍

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊登上國際舞台，U17世錦賽勇奪季軍。圖／取自FIVB官網
中華隊登上國際舞台，U17世錦賽勇奪季軍。圖／取自FIVB官網

遠征義大利參加U17男排世錦賽的中華小將，台灣時間今天凌晨締造新頁，季軍戰在5局大戰中險勝西班牙，摘下台灣排球有史以來在世界級舞台的首座獎盃。

過去我國排球在世錦賽和分齡世錦賽都不曾進入4強，今年女排先闖U17世錦賽4強，雖無緣站上頒獎台仍寫新頁；男排更一舉突破，分組賽直落3退墨西哥，接續雖在5局中敗給保加利亞，分組最終戰5局大戰擊退西班牙，以分組第2晉級16強淘汰賽，先退波多黎各，8強賽再扳倒強權巴西，搶下4強門票。

面對地主，中華隊雖吞敗，今天凌晨季軍戰複製分組碰頭的勝利，以25：17、16：25、25：23、21：25、15：12再度奪勝，成為台灣排球史上首支站上世界級賽事頒獎台的隊伍。

教練曾永安賽後語無倫次地說，縱使去年參加亞洲U16男排錦標賽有一定默契，但今年出發前的集訓其實很辛苦，大家都很想拚，想在世界為台灣爭座獎盃，「說真的，我們這群毛頭小子怎麼打到這地方，我不知道。」季軍戰2度被對手追平，曾永安指出，小朋友們太想贏反而綁手綁腳，這當中的差別就於在能不能站上頒獎台。

隊長蔡東橙回憶進入第5局前，大家彼此鼓勵，「對巴西都沒壓力，為什麼對西班牙要有壓力，大家放輕鬆去打，非常享受跟隊友一起打這場球的時光。」放開享受比賽的心態，讓U17中華男排創下歷史，蔡東橙笑說：「我們有被女排激勵到，這次能打到季軍，教練說我們可以說嘴一輩子了。」

曾永安透露，原先目標是8強，但過程中看到小朋友表現改變想法，縱使歐美隊伍身高出色，中華男排的跑動進攻能有效突破對手，只要接發球可以連接，就有機會奪勝。

季軍戰個人獨拿30分成為球隊致勝功臣，副攻手黃品諺在U17世錦賽大放異彩，還以總得分185分搶到得分王，他說：「第2場對保加利亞拿40分就感覺有機會爭取，只要我穩定發揮，每場都有一定數據累積。」他自知跟對手拚身高沒有，比賽中一直嘗試用頭腦打球，每場比賽保持期待的心情，而不是被對手身材所嚇到，能有這次成績真的沒有想過。

曾永安正面看待這次比賽經驗，形容每場球都是球員未來成長養分，台灣排球要登上世界的機率渺茫，當然希望藉由這次季軍，能帶給台灣排球一點點的不一樣。蔡東橙則分享，過程就算輸球，大家也輸得很享受，換個角度想，說不定以後這些歐美對手都是奧運國手，真的很開心能參加U17世錦賽；黃品諺也說，感覺這群隊友天生契合，回去繼續努力一起拚，爭取再次挑戰世界的機會。

中華隊登上國際舞台，U17世錦賽勇奪季軍。圖／取自FIVB官網
中華隊登上國際舞台，U17世錦賽勇奪季軍。圖／取自FIVB官網
U17中華男排隊長蔡東橙。圖／取自FIVB官網
U17中華男排隊長蔡東橙。圖／取自FIVB官網

U17 世錦賽 排球

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