帕運桌球／攜手田曉雯摘銀平最佳成績 林姿妤：我的搭檔很強大

台灣桌球女將田曉雯、林姿妤今天在巴黎帕運女雙WD20級勇奪銀牌，追平桌球隊史在帕運的最佳成績，其中林姿妤溫情表示，「我的搭檔真的很強大」。

名列巴黎帕運桌球女雙WD20級頭號種子，田曉雯、林姿妤從8強戰一路過關斬將，接連擊敗「土耳其組合」狄米爾（Merve Demir）、卡瓦斯（NeslihanKavas）、「波蘭組合」帕提卡（Natalia Partyka）、裴克（Karolina Pek），順利挺進金牌戰，同時有望挑戰台灣代表團睽違16年的帕運金牌。

金牌戰面對「澳洲8金組合」雷麗娜與楊倩，田曉雯、林姿妤前2局在未能即時調整的情況下，以7比11、6比11讓出，率先遭到對手聽牌，所幸第3局立刻以11比3扳回一城，甚至第4局一度處於領先，可惜在化解對手1個冠軍點後，還是以10比12吞敗，與金牌擦肩而過。

田曉雯、林姿妤賽後接受媒體聯訪時皆表示，很開心突破上屆東京帕運的成績，不過仍有不足之處需要加強。其中，田曉雯認為，兩人從東京帕運到現在都進步很多，同時感謝自己的努力、教練的付出，還有背後支持的人，「我覺得沒有遺憾，有拿出來該發揮的實力」。

自評這面銀牌是對兩人一路經驗成長的肯定，林姿妤還向田曉雯溫情表示：「我的搭檔真的很強大，雖然我們的成長確實有被看見，但拿到獎牌才是實質進步的證明。」

田曉雯上屆在東京帕運桌球女單TT10級勇奪銅牌，如今在巴黎帕運拿到銀牌，達成連兩屆帕運皆站上頒獎台，教練莊紋娟接受中央社採訪時透露，愛徒去年因傷陷入嚴重低潮，不過也因此學會重新檢視自己，讓狀態愈來愈平穩，「看著她一路的成長，我真的很感動」。