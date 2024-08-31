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英雄聯盟PCS夏季賽SHG晉決賽 取得世界賽資格

中央社／ 台北31日電
2024英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）夏季賽敗部冠軍賽31日登場，日本的Fukuoka SoftBank Hawks Gaming（SHG）戰隊（圖）取得世界大賽參賽資格，選手Evi（村瀨俊介）（左）喊話目標8強。中央社
2024英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）夏季賽敗部冠軍賽31日登場，日本的Fukuoka SoftBank Hawks Gaming（SHG）戰隊（圖）取得世界大賽參賽資格，選手Evi（村瀨俊介）（左）喊話目標8強。中央社

2024英雄聯盟太平洋職業聯賽（PCS）夏季賽敗部冠軍賽今天登場，日本聯賽（LJL）賽區的SHG戰隊以3比1擊敗PCS賽區的FAK戰隊，將與PSG爭奪總冠軍，並取得世界大賽參賽資格。

英雄聯盟（LOL）太平洋職業聯賽（PCS）夏季總決賽今天起一連2天在台北和平籃球館舉行，首日進行敗部冠軍賽，賽制採5戰3勝制，由PCS賽區的FrankEsports（FAK）出戰日本的Fukuoka SoftBank HawksGaming（SHG）戰隊。

儘管FAK率先搶下首局，但SHG隨後靠著戰術調整以及全員發揮，一口氣連拿3局，反以3比1逆轉勝出，除將在明天最終總決賽與PSG Talon（PSG）爭奪冠軍，還將與PSG一同代表PCS賽區出征2024年世界大賽。

談到明天將對決PSG，SHG戰隊輔助選手Vsta接受大會訪問時趁機向對對手喊話，強調雖然上次春季賽碰頭SHG以0比3落敗，但這次將贏下比賽，並誓言將冠軍獎盃帶回日本。

即將重返世界賽，SHG戰隊上路選手Evi與Vsta都相當開心，Evi表示，由於過去已有躋身16強的經驗，這次目標將瞄準8強。

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