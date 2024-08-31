亞洲大學射箭錦標賽 中華隊力拚4金

亞洲大學射箭錦標賽今天展開淘汰賽，劉泰言、王芯柔各闖進男、女子反曲弓金牌戰，黃錦樂、李品軒也搶下男、女子複合弓金牌戰門票，明天力拚將金牌全部留在台灣。

亞洲大學運動總會（AUSF）主辦的第2屆亞洲大學射箭錦標賽，今年由台北市承辦，並將賽事安排在台北體育館舉行，也是AUSF首次舉辦室內射箭賽，吸引來自印度、新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國、蒙古和台灣等46名射箭好手參賽。

劉泰言在男子反曲弓排名賽拿下第1，今天個人淘汰賽以頭號種子出擊，連過2關，包括4強賽以積分7比1擊敗自家人張譯中、闖進決賽，明天將與新加坡選手黃偉俊（Ng Wee Jun，音譯）爭金。

今年全中運在女子個人賽摘銅的王芯柔，身為中華隊陣中年紀最小選手，這次表現不俗，女子反曲弓4強賽以6比2射退印度選手塔姆納（DeshwalTamnna），挺進金牌戰。

複合弓部分，由黃錦樂、李品軒分別搶下男、女子組金牌戰門票，也確定中華隊明天在4個項目金牌戰都不會缺席。

中華隊教練郭振維接受中央社訪問時表示，平時選手主要以戶外訓練為主，在室內比賽視覺距離必須要再熟悉，而4名晉級金牌戰選手這次相較之下更快進入狀況，期待明天能將4面金牌都留在台灣。

截至今天為止，中華隊靠著林昱全在複合弓項目先獲得1銅，加上4場金牌戰，本屆確定有5面獎牌入袋。