南韓羽賽／「麟榤配」錯過賽末點遭逆轉 仍創合拍新紀錄

我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，今天在BWF超級500的南韓羽球公開賽4強賽，遭遇大會第一種子的地主組合徐承宰／姜敏赫，雙方展開激烈拉鋸戰，最終王齊麟／邱相榤就以27：25、23：25、11：21遭到逆轉，無緣爭冠。

巴黎奧運後開始合拍的王齊麟／邱相榤，本周南韓公開賽表現搶眼一路挺進到4強賽，其中包括擊落兩組南韓老牌組合，不僅成為地主殺手，也創下合拍以來的最佳成績。

而今天的4強賽「麟榤配」更是對上世界排名第5名的南韓第一男雙徐承宰／姜敏赫，在首局前段「麟榤配」雖然一度取得9：3的領先優勢，不過南韓組合在局末也展現纏功，成功化解王齊麟／邱相榤前5個局點，但最終「麟榤配」仍是有驚無險的以27：25先下一城。

第二局局勢則是反轉，南韓組合一度取得9：2的大幅領先，但「麟榤配」卻在局末展開猛烈反撲，在18：20對手取得2個局點後，「麟榤配」卻連得3分反倒取得賽末點，但南韓組合仍是穩住陣腳，以25：23扳平戰局。

第三局王齊麟／邱相榤卻出現氣力放盡的狀況，最終以11：21敗下陣來，儘管無緣爭冠，不過合拍第二站就打進到超級500賽的4強賽，未來表現也備受期待。