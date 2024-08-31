南韓羽賽／李佳豪內戰險勝林俊易 生涯首闖超級500決賽

總獎金42萬美元的BWF超級500南韓羽球公開賽今天進入4強賽程，其中在男單賽場也上演台灣內戰，由「左手重砲」林俊易出戰李佳豪，儘管過去兩人在巡迴賽3度交手由林俊易拿下2勝，但今天李佳豪也成功牽制對手，以21：18、22：20直落二勝出，生涯首闖超級500賽決賽。

相差一歲的林俊易與李佳豪，目前世界排名分別為第14名與30名，雙方過去在BWF巡迴賽僅有過3次交手紀錄，其中最近一次就是在去年台北羽球公開賽32強賽，當時由林俊易以直落二勝出收下對戰2連勝。

「左手重砲」林俊易。 中新社

而兩人在本周登場的南韓羽賽也都一路過關斬將挺進到4強賽，追平個人在超級500賽的最佳成績，在今天的內戰中，首局李佳豪也展現更為穩定的表現，一度取得13：7的大幅領先，不過昨天剛擊敗丹麥名將安東森的林俊易也展現韌性，一度追到僅剩1分差距，但關鍵時刻李佳豪仍是頂住壓力，以21：18先下一城。

第二局李佳豪依舊是穩定出擊，除了開賽後一度平手外，接下來一路領先林俊易，甚至是取得13：3的大幅領先，但局末林俊易兩度追到19：19、20：20平手，但最終卻是連續兩球回球出界，由李佳豪以22：20成功關門，搶下生涯首張超級500決賽門票，爭冠對手將是香港李卓耀與中國大陸陸光祖之戰的勝方。