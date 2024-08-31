田徑／江靜緣破U20紀錄奪銅 教練訂15年計畫盼接軌國際

在秘魯利馬舉行的田徑U20世錦賽，我國好手今天傳回奪牌喜訊，包括女子標槍朱品薰、女子鉛球江靜緣完成銀包銅的任務，這也是我國繼1988年的「彈簧腿」乃慧芳後，再兩位於此賽事奪牌的選手，其中朱品薰的銀牌更是改寫我國在U20世錦賽（世青賽）的最佳成績。

身為我國女子標槍未來之星的朱品薰，今年2月才在高雄港都盃以56公尺66的成績改寫我國U20全國紀錄，不過這次U20世錦賽她在第二次試擲擲出54公尺28的佳績，最終也順利摘下銀牌，改寫乃慧芳在1988年於男子跳遠決賽奪銅的我國隊史最佳紀錄。

至於今天另外一名奪牌好手江靜緣，今天不僅奪下銅牌佳績，且在前兩次試擲都擲出16公尺01的佳績，打破自己所保持的U20全國紀錄。

教練呂景義表示，江靜緣今年6月在南韓的投擲大獎賽中，就一度有擲出18公尺的表現，儘管當時因為踩線犯規成績不成立，但也讓他們決定在過去2個多月，包括在前往中國大陸大連移訓過程中，將重心放在鉛球技術的強化上，期待能在U20世錦賽拿下佳績。

呂景義指出，年僅17歲的江靜緣轉練旋轉投擲技術僅一年多，這次也帶著奪金企圖心前往利馬參賽，「原本是幫她設定17公尺的目標，希望衝擊金牌，不過在搭機30多個小時來到秘魯後，包括當地天氣、飲食都必須重新適應，這兩天氣溫更降到僅剩11到14度，對於選手確實是個考驗，不過今天她前兩擲都突破16公尺，表現已經算是不錯。」

對於這次在U20世錦賽創下佳績，呂景義也表示，自己為江靜緣訂下15年計畫，她的鉛球相較於鐵餅在亞洲也更具有競爭力，儘管未來仍會繼續練習鐵餅，但主項將會擺在鉛球，期待成績能與國際接軌。