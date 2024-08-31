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田徑／U20世錦賽朱品薰標槍摘銀 江靜緣破紀錄奪銅

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
朱品薰在女子標槍決賽拿下銀牌佳績。圖／中華民國田徑協會提供
朱品薰在女子標槍決賽拿下銀牌佳績。圖／中華民國田徑協會提供

在秘魯利馬舉行的田徑U20世錦賽我國小將今天傳來奪牌喜訊，其中朱品薰在女子標槍決賽，以54公尺28的成績擲出銀牌，至於女子鉛球決賽，江靜緣則是擲出16公尺01不僅奪下銅牌，也刷新自己所保持的U20全國紀錄。

邁入第20屆的世界U20田徑錦標賽本周在位在利馬的秘魯國家體育場舉行，我國今年共有5位選手在6個項目參賽，分別為男子110公尺跨欄謝元愷、男子標槍黃潮鴻、男子1萬公尺競走陳聿賢、女子鉛球江靜緣、女子鐵餅江靜緣（兼項）、女子標槍朱品薰。

其中江靜緣在日前兼項的女子鐵餅賽事中，就以52公尺57的成績奪下第6名作收，而今天登場的主項鉛球，江靜緣在前兩次試擲就擲出16公01的佳績，打破自己所保持的U20全國紀錄，最終也以此成績拿下銅牌，金牌與銀牌則是由美國與捷克選手分別以17公尺34與16公尺38拿下。

至於女子標槍決賽，朱品薰在第二次試擲擲出54公尺28的佳績，儘管未能超越自己所保持的U20全國紀錄56公尺66，但仍是以此成績奪下銀牌。

而在男子10000公尺競走決賽陳聿賢則是以42分37秒4，打破張洧綝在2017年所創下的U20全國紀錄43分43秒12，排名第22名作收。

江靜緣在女子鉛球決賽打破自己所保持的U20全國紀錄奪牌。圖／中華民國田徑協會提供
江靜緣在女子鉛球決賽打破自己所保持的U20全國紀錄奪牌。圖／中華民國田徑協會提供

世錦賽 尺跨欄 田徑

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