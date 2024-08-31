U17男排世錦賽／中華隊爭銅 教練喊話放開來打

中央社／ 台北31日電
中華隊黃品諺（右）。 圖／取自FIVB官網
中華隊黃品諺（右）。 圖／取自FIVB官網

我國男排30日在世界U17男子排球錦標賽4強賽，以局數0比3不敵擁有身高優勢的義大利，儘管無緣決賽，教練曾永安表示，選手已盡全力，期盼接下來銅牌戰放開來打。

我國男排這次征戰在保加利亞舉行的首屆U17世錦賽，預賽以2勝1敗出線，16強賽擊敗波多黎各後，8強賽碰上勁敵巴西隊，激戰5局後驚險勝出，也成為4強中唯一來自亞洲的球隊。

中華隊闖進4強已超乎賽前設定的目標，4強賽遭遇到平均身高超過192公分的義大利，最終以18比25、24比26、18比25落敗，賽前暫居大會得分王的黃品諺此役火力稍減，但仍是全隊最高分，與潘尚余各得14分。

教練曾永安接受中央社訪問時表示，前一場8強賽結束後回到飯店已是凌晨，4強賽明顯感受到球員體能下滑很快，加上對方陣中有3名200公分以上的選手，「發球加壓部分，高度實在對我們造成很大負擔，過去比較沒有碰到這樣的強度」。

曾永安強調，選手們已拚盡全力，無奈雙方力量和高度上有一段差距。

我國女排日前在U17世錦賽奪得第4名，已是我國排球史上參加各分齡排球世錦賽最佳，而男排有機會改寫這項紀錄，接下來將與阿根廷與西班牙之間的敗方爭奪銅牌。

曾永安賽後也對全隊喊話，他表示，希望球員專注在當地時間31日銅牌戰，「其他不用多想，就放開來打」。

U17 世錦賽

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