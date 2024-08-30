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桌球／15歲郭冠宏再進化 46年來最年輕全國賽冠軍

中央社／ 台北30日電
15歲小將郭冠宏（圖）在體能教練協助下，加強肌力、提升爆發力，並於113年太平洋盃全國桌球錦標賽收到成效，30日決賽以4比1擊敗對手，成為46年來最年輕男單冠軍。（黃聖盛提供）
15歲小將郭冠宏（圖）在體能教練協助下，加強肌力、提升爆發力，並於113年太平洋盃全國桌球錦標賽收到成效，30日決賽以4比1擊敗對手，成為46年來最年輕男單冠軍。（黃聖盛提供）

15歲小將郭冠宏在今年全中運後，教練黃聖盛找來體能教練協助加強肌力、提升爆發力，這次在全國桌球錦標賽收到成效，決賽以4比1扳倒彭王維，成為46年來最年輕男單冠軍。

郭冠宏2022年曾以13歲之姿成為史上最年輕國手，為台灣桌壇備受矚目的新星，這次參加在花蓮舉行全國桌球錦標賽，不僅在4強賽打敗過去從未贏過的張佑安，冠軍賽更以4比1擊敗27歲彭王維。

過去林昀儒曾在2017年全國賽以16歲3個月之姿奪冠，成為39年來最年輕男單選手，如今這項紀錄被今年10月才要滿16歲的郭冠宏超越，成為繼1978年紀金水（15歲7個月）之後，最年輕的男單冠軍。

黃聖盛接受中央社訪問時表示，郭冠宏有別於4月全中運打得莽撞，這次打法更為聰明。他透露，在全中運後，特別找體能教練加強郭冠宏腿部肌力、身體素質，提升爆發力，並在全國賽看到成效。

郭冠宏能夠在全國賽脫穎而出，黃聖盛直呼是驚喜，「最主要還是一些大學長沒回來參賽，才有這個機會拚搏這座冠軍。」

原本郭冠宏在全國賽後將為取得明年度國手排名賽參賽資格做準備，如今這座冠軍，讓他直接取得參賽門票，代表訓練計畫必須重新調整。黃聖盛透露，將提高訓練強度、增加對抗性，為明年更多成人組國際賽累積更多實力。

全中運 林昀儒 郭冠宏

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