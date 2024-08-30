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射箭／亞洲大學錦標賽 中華隊劉泰言反曲弓排名賽第1

中央社／ 台北30日電
劉泰言。射箭協會(資料照)
劉泰言。射箭協會(資料照)

由亞洲大學運動總會主辦的2024年第2屆亞洲大學射箭錦標賽，今天在台北市立體育館進行排名賽，已經取得9月亞青國手資格的劉泰言，在男子反曲弓以2局總分581分暫居榜首。

由亞洲運動大學總會（Asian University SportsFederation，AUSF）主辦的亞洲大學射箭錦標賽，今天起一連3天登場，共計有來自印度、新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國、蒙古及地主中華隊共7個國家46名選手參賽，屬於室內射箭賽性質。

室內射箭賽事的比賽距離為18公尺，每位選手要挑戰3個高低不同靶位，每個靶位僅能射1支箭，排名賽每局30支箭，2局共計60支箭，是近年來在亞洲逐漸流行的射箭項目。

中華隊男子好手劉泰言在反曲弓排名賽，在首局射下291分、次局射下290分，2局表現相當穩定。目前就讀國立體大2年級的劉泰言，過去曾拿下111年全中運個人金牌、112年個人銀牌，去年也是企業射箭聯賽寒舍集團冠軍成員之一。

中華代表隊教練郭振維在接受中央社記者訪問時表示，室內賽和室外賽最大的差別，除了距離以外，就是每個靶位的仰角不同，選手必須要在最快的時間內適應這個問題。

郭振維強調，有的選手對於這種仰角的問題就會特別敏感，「但今天劉泰言表現的相對來說非常穩定，不論是哪一個靶位，都能找到相對好的位置，加上室內賽也沒有外在天氣環境影響，就看誰的適應力比較好。」

首日的排位賽，除了劉泰言外，男子反曲弓張譯中、張建強也分居第4、5名；女子反曲弓則是王芯柔、劉沛妤分居第2、3名。

本屆賽事，中華代表隊由教練郭振維、田秀仁領軍，選手有男子反曲弓劉泰言、張譯中、張建強，女子反曲弓劉詩翎、王芯柔、劉沛妤；男子複合弓黃錦樂、林昱全、張正韋，女子複合弓李品軒、王律勻、楊天玥等人參賽。

全中運 張正韋

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