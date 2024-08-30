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南韓羽賽／生涯首勝安東森 林俊易晉級4強將內戰李佳豪

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羽球「左手重砲」林俊易。圖／大專體總提供（資料照）
羽球「左手重砲」林俊易。圖／大專體總提供（資料照）

在我國好手李佳豪率先取得南韓公開賽男單4強門票後，「左手重砲」林俊易今天也在8強賽出戰世界排名第6名的安東森（Anders Antonsen）之戰，在決勝局一度落後的情況下，最終以21：13、17：21、21：19驚險勝出，不僅拿下雙方對戰首勝，也取得4強賽門票，明天將與李佳豪上演台灣內戰。

林俊易本周在BWF超級500的南韓公開賽前兩輪接連拍退兩位日本好手後，今天的8強賽碰上第2種子的丹麥好手安東森，這也是雙方今年和生涯的第3度交手，前兩度碰頭都由安東森拿下勝利。

不過今天的8強賽林俊易卻展現極佳狀態，首局從開賽就一路保持領先，並一度取得最多8分優勢，最終也以21：13先下一城，但第二局安東森隨即展開反撲，以21：17將比賽帶入決勝局。

第三局林俊易雖然一度以11：8領先進入技術暫停，但隨後安東森拉出一波5：0攻勢逆轉，並且取得18：15的領先優勢，眼看對手將取得勝利，林俊易卻是狂拉尾盤，以一波6：1的攻勢成功逆轉關門，搶下4強賽門票，明天將與今天擊敗李詩灃的李佳豪上演台灣內戰，也為我國預定一張男單決賽門票。

李佳豪 林俊易

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