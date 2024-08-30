台灣路跑賽事永續論壇台中登場 國內外人士經驗分享

以路跑界為主所籌辦的台灣路跑賽事論壇今天於台中全國大飯店辦理，進入第四年的論壇首度在中台灣進行，由於氣候變遷議題持續受到重視，今年報名人潮更勝以往，不到一周，80位名額宣告額滿。

氣候變遷是全球議題，因此本次輪彈也特別邀請英日美等國的專家進行分享，第一場進行分享的是來自紐約跑友俱樂部主任克里斯裘羅分享紐約馬拉松的環境永續工作，自2019年起NYRR開始計劃並測量其碳足跡，收集賽事中的所有細節數據，包括跑者使用哪些交通工具抵達紐約、賽事期間所使用的廁所用水、食物、帳篷等，以便更全面地評估碳排放。

日本代表之一是Meister俱樂部理事井口洋平特別提到因為天氣過熱使得足球場人工草坪過熱，對於球員健康造成威脅，他們現在在思考雨水回收後儲存於下方，使得球場如同吸水的海綿，期許有效能夠降低球場溫度，在今年八月的結果顯示傳統人工草皮的表面溫度可達60度，而裝有冷卻系統的人工草皮溫度則在41度，降溫效果約31%。

這項技術的應用，顯著降低了人工草皮的表面溫度，有效避免了過去的腳底燙傷、因人工草皮溫度過高而導致鞋底橡膠融化的問題。而儲存的雨水被引導至地下水庫中，用於灌溉減少對外部水源的依賴，並有效降低了運動場的地表溫度，為運動員提供更加安全舒適的運動環境。

知名氣象主播王淑麗也以中華奧會運動與環境委員會會委員身分參與，並提及日前訪問奧運金牌選手林郁婷及李洋對於巴黎奧運環境永續的看法，選手都能夠理解環境永續是影響全球發展甚為關鍵之議題，李洋表示，炎熱的天氣對於選手的訓練造成困擾，不容易進行長時間的訓練，容易產生脫水現象，因此，有必要在訓練管理工作考量炎熱氣候的影響，兩位也表達本次奧運會雖調強調環境永續，但選手村的空調及飲食則讓兩位金牌選手印象深刻。

既然名為永續，論壇籌辦單位自身作起落實諸多環境永續作為，首先為降低碳足跡，本次論壇在實施無紙化作業，所有參與者均透過「活動通」系統報到，而貴賓則使用Google表單進行選答登記，以此大幅減少紙張使用。此外，在報名時特別叮嚀與會人員需攜帶環保杯與餐具，並在現場不提供任何一次性容器，會場的茶點主要以素食為主，落實各項環境永續措施，同時，鼓勵參加者利用大眾運輸或共乘方式前往會場，以減少交通排放。