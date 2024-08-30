南韓羽賽／麟榤配再退南韓晉級4強 李佳豪也平個人紀錄

BWF超級500的南韓羽球公開賽，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，今天在8強賽遭遇地主組合金沙朗／金基正，最終以21：16、21：16搶下4強賽門票，繼續改寫合拍以來最佳成績。

在巴黎奧運後開始合拍的「麟榤配」，在首戰日本羽球公開賽就打進到16強後，本周登場的南韓公開賽更進一步，先是在首輪拍退地主組合申白喆／高成炫，第二輪則是擊退我國另外一組男雙人馬楊博軒／李哲輝，不過兩輪賽事都打到3局才勝出。

不過今天面對老經驗的南韓組合金沙朗／金基正，「麟榤配」也發揮速度上的優勢，在首局前段就拉開差距，以21：16先下一城，第二局南韓組合雖然一度取得領先，不過在12：12後，「麟榤配」打出一波5：0攻勢奠定勝基，最終以21：16搶下4強門票。

至於我國男單好手、世界排名第30名的李佳豪，昨天在南韓公開賽16強賽與另一名我國好手蘇力揚交鋒，最終以21：11、21：18勝出後，挺進到8強賽，不過今天隨即遭遇男單第3種子、世界排名第5名的李詩灃，雙方今年1月曾在馬來西亞公開賽碰頭，當時由李詩灃在苦戰3局後勝出。

不過雙方今天再度碰頭，李佳豪也展現極佳韌性，在首局中斷一度落後的情況下，於局末拉出一波8：0的關門攻勢，以21：14先下一城，第二局相同的戲碼再度上演，在14：14後，李佳豪再度連拿5分，儘管李詩灃一度追到僅剩1分差距，但李佳豪仍是以21：18成功關門，搶下4強賽門票，也追平個人在超級500賽的最佳成績，並有望繼續突破。