許汶而黑夜泳渡加州海峽 驚見少年Pi夢幻場景

台灣長泳女將許汶而完成32公里泳渡加州海峽。她分享黑夜海上，驚見水裡發光藻類如滿天星斗，就像電影「少年Pi的奇幻漂流」裡的夢幻場景。

經卡塔利那海峽游泳協會（Catalina ChannelSwimming Federation）認證，許汶而27日以13小時21分鐘成為首位獨力橫渡這個海峽的台灣人。

按照協會規定，泳渡過程中不能穿防寒衣，身上只能有一般泳衣、泳鏡、泳帽，全程不能觸碰導航的船隻。

許汶而今天接受中央社記者訪問，分享她27日深夜跳進低溫水裡，一路游到日出天亮的歷程。她笑說，過了兩天，全身還在痠痛，兩臂無法舉過肩膀高度。

30歲的許汶而在台北擔任游泳教練，因為對大自然的熱愛、對海洋的憧憬，使她走上了開放水域游泳之路。她懷抱著一個夢想，希望台灣人都能擁抱海洋。

許汶而在一個多月的時間內，先後游完英吉利海峽（English Channel）、卡塔利那海峽（CatalinaChannel），兩項都是台灣第一的壯舉，一般新聞標題可能用「征服」形容，但她有不同看法。

許汶而說，在海裡游泳更知道人類的渺小，更體會大自然力量的偉大，所以她不會說自己征服了海峽，而會說自己與海峽一起合作，「是海峽願意讓你游過她」。

這一趟在南加州的卡塔利那海峽，許汶而第一次「夜泳」，在深夜10時跳進海裡，一直游到日出。

她說印象最深刻的是，在漆黑海水裡，她看到電影「少年Pi的奇幻漂流」當中的夢幻場景，海裡的發光藻類好像滿天星斗一樣。特別在長泳的過程中，其他感官都關閉的情況下，看到這樣的奇觀特別感動。

另一個驚喜場景在日出時，當時她已經游了8個小時，身體正好遭遇「撞牆期」，卻看到一大群的海豚伴隨著剛升起的太陽，從她面前魚躍而過。她說，那一瞬間，幾乎忘記了身體的疲勞，更神奇的是在水裡聽到了海豚「說話」的聲音。

橫渡海峽挑戰，是常人無法做到的極限運動，在每趟動輒12小時起跳的馬拉松式長泳過程中，許汶而年紀輕輕，卻頗有一番人生體會。

她說長泳是一項孤獨的運動，過程中除了隨行的導航船，只有自己與大海。她說進入狀況之後，身心有如進入一種冥想的境界，腦中幾乎也沒有任何自我對話，只剩下划水與呼吸。

她說泳渡海峽讓她學習到「當你遇到困難，覺得沒有在前進的時候，知道要怎麼收拾低落的情緒，繼續前進」。

許汶而游遍台灣周邊海域，致力推廣開放水域游泳。她比喻，在游泳池就好像駕訓班，在安全的環境下練習基本技巧，在開放水域游泳就好像開車上路，每一次的狀況都不一樣，這也是它的迷人之處。