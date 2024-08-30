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南韓羽賽／日本「最美女雙」退賽無緣8強 志田千陽IG曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
志田千陽（左）／松山奈未（右）昨日宣布退出南韓公開賽，今日志田也在他的IG說明原因。 新華社
志田千陽（左）／松山奈未（右）昨日宣布退出南韓公開賽，今日志田也在他的IG說明原因。 新華社

2024巴黎奧運摘下羽球女雙銅牌的日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未，昨日宣布退出超級500系列南韓羽球公開賽16強，今天志田千陽也在IG說明原因。

志田千陽／松山奈未在奧運獲得銅牌後沒有停下腳步，持續備戰超級750系列日本羽球公開賽，但在8強戰不敵同胞岩永鈴／中西貴映。隨後便持續準備緊接而來的南韓公開賽。

首輪輪空的她們在16強遭遇台灣組合洪恩慈／謝沛珊，只不過志田千陽身體出現不適，在第1局雙方僅交手4分，在1：3落後的情況退賽，讓洪恩慈／謝沛珊晉級8強。今天志田千陽也在Instagram限時動態說明原因。

志田千陽在個人限時動態中說明退賽原因。 截自志田千陽個人IG
志田千陽在個人限時動態中說明退賽原因。 截自志田千陽個人IG

志田千陽在白底黑字的限動中寫道：「感謝各位一直以來的支持。由於在南韓公開賽時我的狀態不佳，因此我選擇了退賽。接下來我會為了後續的賽事把狀態調整好。」志田千陽／松山奈未在結束南韓之旅後，預計將參加9月17日展開的超級1000系列中國羽球公開賽。

巴黎奧運 志田千陽 羽球

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