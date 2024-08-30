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許汶而帶國旗泳渡加州海峽 夢想台灣人擁抱大海

中央社／ 洛杉磯29日專電
台灣長泳女將許汶而（圖）27日以13小時21分鐘游完32公里，成為泳渡南加州卡塔利那海峽的台灣第一人。中央社
台灣長泳女將許汶而（圖）27日以13小時21分鐘游完32公里，成為泳渡南加州卡塔利那海峽的台灣第一人。中央社

台灣泳將許汶而帶著國旗，以13小時21分鐘游完32公里，成為泳渡南加州卡塔利那海峽的台灣第一人。征戰各國殿堂級的開放水域，她懷抱夢想「台灣人應該擁抱大海」。

30歲的許汶而來自台北，平時是一名游泳教練，但她懷抱著有如電影「海洋奇緣」主角「夢娜」（Moana）一樣的夢想，想要帶著島上同胞們一起迎向大海。

一個月前，許汶而以12小時17分泳渡英吉利海峽（English Channel），過程中她全程獨力完成，沒有停留、沒有觸摸導航船，身上只有一般泳衣、泳帽和泳鏡，成為台灣第一人。

相隔僅1個月的時間，許汶而飛到南加州，成為泳渡卡塔利那海峽（Catalina Channel）的第一名台灣人。

全球的開放水域游泳的3大殿堂級壯舉，包括英國英吉利海峽、美國南加州卡塔利那海峽、紐約的曼哈頓島環20座橋梁，許汶而已經完成2項。

她預計10月20日挑戰曼哈頓島，達成「開放水域三冠王」（Triple Crown of Open Water Swimming）。目前全世界僅有333人達成三冠王紀錄。

許汶而的開放水域泳渡紀錄，經由卡塔利那海峽游泳協會（Catalina Channel Swimming Federation）認證。在她泳渡的13個小時當中，有專人擔任裁判在導航船上隨行，驗證她全程獨力游完。

卡塔利那海峽游泳協會在臉書社群上恭喜許汶而成為第一個獨力游完這個海峽的台灣人，貼出導航船上升起中華民國國旗的照片。

許汶而今天接受中央社記者訪問，談到看見國旗的感動。她說：「我們台灣的困境是，在奧運沒辦法使用我們的國旗，透過這樣的國民外交，我們可以在不同的舞台上，讓世界看見我們台灣。」

許汶而無論游英吉利海峽或卡塔利那海峽，都一定帶著國旗。她在英國泳渡成功之後，到了一家小酒館，牆上滿是泳渡成功者的簽名與紀錄，她開心寫下自己是第一位完成泳渡的台灣人。

許汶而投入開放水域的馬拉松式游泳僅約6年，沒有贊助商的她，一切自己來，把平時擔任游泳教練賺來的錢，都用在泳渡海峽的機票、住宿、報名和租用導航船。

她笑說，之所以這麼瘋狂熱愛，源自一份想要推廣海洋的心。游遍台灣各大美麗的海灘、海域，許汶而說：「想要讓更多台灣人知道，我們周圍有這麼多的海洋資源，我們應該擁抱它，學著怎麼擁抱它。」

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