U17男排世錦賽／黃品諺轟31分率我逆轉巴西 本屆男女均抵4強

台灣男排今日凌晨於首屆U17世界排球錦標賽迎戰勁敵巴西，台灣小將們上演逆轉秀，以3：2（24：26、25：21、25：23、22：25、15：13）力克森巴軍團，成為本屆賽事4強唯一亞洲隊伍。

本月23日U17台灣女排也於8強賽中擊退巴西，而今天男排也不落人後，連2場面隊波多黎各與巴西都上演逆轉戲碼。此役面對本屆未嘗敗績的巴西，雖丟掉首局，但連趕2局率先聽牌，最終在目前賽會得分王黃品諺轟31分帶領下，贏下這場5局大戰，另外潘尚余拿下17分，隊長蔡東橙15分。

Piękne są te azjatyckie zespoły młodzieżowe: Tajwan wyeliminował właśnie Brazylię w 1/4 MŚ U17 - i z grubsza cały mecz wyglądało to tak jak te trzy ostatnie sideouty.🥰



SF:

Włochy-Chińskie Tajpej

Hiszpania-Argentyna



Potężny Pin-Yen Huang (182 cm wzrostu, 28 pkt na mecz tutaj). pic.twitter.com/NZFADWVWs9 — About Volleyball Worldwide (@vballworldwide) 2024年8月29日

「左手重砲」黃品諺賽後仍以141分位居得分榜第1，在最佳攻擊手項目也居於榜首。台灣小將們在今天晚間10點將碰上義大利，爭奪決賽門票。另一場4強賽則是阿根廷對上西班牙。

中華隊力退巴西闖4強 教練喊到沙啞

【中央社／台北30日電】

台灣隊今天世界U17男子排球錦標賽8強賽面對全勝晉級的巴西隊，即使拚到抽筋仍堅持下去，最終以3比2逆轉晉級4強，而一旁的教練曾永安也激動地喊到聲音沙啞。

台灣男排在去年亞洲U16男子錦標賽獲得季軍，取得在保加利亞舉行首屆U17世錦賽的資格，這次分組賽以2勝1敗晉級16強，再以3比1擊敗波多黎各。

台灣隊8強賽面對賽前未失1局、維持不敗之身的巴西隊，在黃品諺轟31分領軍下，以24比26、25比21、25比23、22比25、15比13收下勝利。

教練曾永安接受中央社記者訪問表示，由於對亞洲以外隊伍獲得情蒐資訊較少，賽前目標設定8強，而能夠扳倒強敵巴西、闖進4強，讓他直呼意外，聲音也因此喊到沙啞。

談到對戰巴西隊，曾永安表示：「因為對方人高，只要讓他們沒辦法組織快攻，我們都算賺到，就是一定要逼他們打一些修正球，讓我們可以攔網再反擊，並透過交叉移位方式進攻。」

曾永安讚賞團隊拚戰精神，他說，即使選手們筋疲力盡，甚至第4局還有球員腳抽筋，仍奮力拚搏、並拿下勝利。

台灣隊能夠前進4強，又以黃品諺表現最為關鍵，目前暫居大會得分王，而黃品諺不僅是球隊仰賴的重要火力，曾永安認為，還有穩定軍心作用，即使今天後半段體力下滑，仍不敢輕易將黃品諺換下。

台灣女排日前在U17世錦賽以第4名作收，締造台灣排球歷史新頁，而男排在闖進4強後，將與義大利爭奪金牌戰門票，有機會挑戰隊史紀錄。

曾永安表示，就一關一關來，希望能搶下金牌戰入場券，目標站上頒獎台。