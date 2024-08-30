桌球／「柚子同學」高承睿代言台灣柚超可愛 網：農業部很會

我國19歲桌球小將高承睿因外型撞臉卡通《我們這一家》角色「柚子」，在巴黎奧運獲得「柚子同學」封號。中秋節即將到來，農業部找來高承睿代言台灣文旦柚，昨天宣傳影片曝光，獲得許多網友好評。

影片開始，高承睿正專心練球，突然有人喊「柚子同學」，高承睿立刻舉手喊「柚！」隨後高承睿說，「我是代表台灣的柚子。」他接著拿起手中柚子說：「這，也是代表台灣的柚子。中秋來顆最在地、最新鮮的台灣柚。」他還介紹台灣柚的健康與美味，並說：「跟我一起挺台灣柚，迎接下一個挑戰。」

農業部指出，秋季限定的文旦柚，最在地、最新鮮。果肉多汁香氣盈滿，健康又美味，早收栽培加上冷鏈技術，延長鮮果賞味期，讓臺灣的文旦柚，和柚子同學一樣不怕挑戰。今年中秋，一起挺臺灣、挺文旦柚！

影片曝光後，網友們紛紛表示，「農業部很會」、「柚被可愛到了」、「柚得分了」、「柚子代言柚子真是太貼切了」、「真的柚可愛柚萌呀」。