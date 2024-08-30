帕運跆拳道／進帳代表團首牌 蕭翔文放眼洛杉磯摘金

我國跆拳道選手蕭翔文今天凌晨在巴黎帕運跆拳道男子K44級58公斤量級銅牌戰，以16：8踢退西班牙選手畢雅羅勃斯（Joel Martin Villalobos），不僅為我國代表團拿下今年首面獎牌，也是史上首面帕運跆拳道獎牌，總統賴清德得知捷報，旋即拍發賀電祝賀選手的優異表現。

去年勇奪杭州亞帕運金牌的蕭翔文，從國小開始接觸跆拳道，一路拚戰到大學，然而在一次國手選拔前發生車禍，導致右手臂神經叢損傷，但他沒有因此告別跆拳道道場，而是在家人、愛貓豆豆的陪伴下成為帕拉選手，重新回到熟悉的賽場上。

攜手恩師吳燕妮挑戰巴黎帕運，蕭翔文在跆拳道男子K44級58公斤量級前兩戰分別擊敗阿富汗選手丹尼許（Ebrahim Danishi）、地主法國選手孔格（Bopha Kong），順利挺進4強，雖然在4強戰不敵頭號種子以色列選手亞素（Asaf Yasur），但最後在銅牌戰以16：8擊敗西班牙選手畢雅羅勃斯順利為我國摘下一面銅牌。

教育部政務次長張廖萬堅表示，8強戰看到蕭翔文一路領先，卻在比賽中段突然對教練比手畫腳，才發現是對手的牙齒護套掉了，而且他不僅撿起來還幫忙對手戴上去，舉動相當暖心，「雖然他大幅領先對手，但仍相當客氣，尤其對手是地主法國，賽後也聽到法國觀眾報以熱烈掌聲。」

即便蕭翔文在4強戰落敗，但依舊選擇主動擁抱以色列選手亞素，展現出溫暖的人格特質，如今他成功摘下銅牌，同時為我國代表團進帳本屆帕運首面獎牌，張廖萬堅表示，從蕭翔文開始成為帕拉選手後成績就非常好，「希望他繼續為帕運跆拳道努力，為台灣拿下更多獎牌。」

蕭翔文賽後表示，雖然沒有達到期望的金牌，但還是很開心拿到銅牌，尤其又與教練吳燕妮拿著會旗繞場，完成恩師一直以來的夢想，「很慶幸有繼續堅持，我覺得教練很辛苦，放棄很多陪伴家人的時間，我們相約2028洛杉磯帕運，獎牌一定要升級成金牌。」