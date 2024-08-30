帕運跆拳道／不敵以色列名將 蕭翔文仍有機會爭銅牌

巴黎帕運跆拳道男子K44級58公斤級賽事，我國好手蕭翔文今天凌晨在4強賽登場，迎戰23歲的以色列名將亞素（Asaf Yasur），在亞素開賽就展開猛攻的情況下，落入被動的蕭翔文最終也以6：16敗下陣來，但仍有機會爭奪銅牌。

首度取得帕運參賽資格的蕭翔文，去年杭州亞帕運就一舉拿下金牌，昨天他也率先在男子K44級58公斤級賽事登場，先是在16強賽於比賽時間未結束的情況下以37：7輕取阿富汗選手晉級8強。

8強則是碰上第主43歲老將孔格（Bopha Kong），蕭翔文同樣從開賽就一路壓制對手，最終以22：1再度勝出，晉級到4強賽後，距離頒獎台也僅差最後一勝。

今天凌晨登場的4強賽，蕭翔文則是遭遇頭號種子以色列亞素，年僅23歲的亞素，生涯已經兩度在世錦賽拿下金牌，且過去兩度對戰蕭翔文都拿下勝利，開賽後亞素也展開猛烈攻勢，不過亞素也因為踢中蕭翔文上端，讓蕭翔文率先取分。

不過比賽進行一分半鐘後，亞素率先旋踢命中拿下2分，反觀蕭翔文卻陷入較被動的局面，讓亞素逐漸將領先差距擴大到10：2領先，最終蕭翔文也以6：16敗下陣來，儘管無緣爭金，但仍將在1個小時後登場與西班牙選手爭銅。