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帕運射箭／曾隆煇預告淘汰賽奮起 笑稱否則不回台北

中央社／ 巴黎29日電
台灣65歲「射箭阿公」曾隆煇29日在巴黎帕運男子反曲弓排名賽亮相，最後以594分作收、名列第24名，接下來將在淘汰賽與上屆東京帕運銅牌得主、印度好手辛赫正面交鋒，力拚16強門票。圖／體育署提供
台灣65歲「射箭阿公」曾隆煇29日在巴黎帕運男子反曲弓排名賽亮相，最後以594分作收、名列第24名，接下來將在淘汰賽與上屆東京帕運銅牌得主、印度好手辛赫正面交鋒，力拚16強門票。圖／體育署提供

台灣「射箭阿公」曾隆煇今天在巴黎帕運男子反曲弓排名賽名列第24名，他樂觀表示將在淘汰賽準備跳起來，甚至開玩笑表示否則就不回台北。

現年65歲的曾隆煇是巴黎帕運台灣代表團最資深的選手，多年前他因為一次工地意外導致半身癱瘓，人生一度陷入低潮，所幸在妻子及家人的鼓勵下，加上結識教練李嘉慈，曾隆煇開始接觸射箭運動，從起初的只是來湊人數，到後來兩度站上帕運的頒獎台，開啟人生另一段新的篇章。

如今第5度挑戰帕運舞台，曾隆煇今天在射箭男子反曲弓排名賽亮相，自認狀態還不錯的他，卻在比賽中段突然有點失準，最後以594分作收、名列第24名，接下來將在9月4日的淘汰賽與上屆東京帕運銅牌得主、印度好手辛赫（Harvinder Singh）正面交鋒，力拚前進16強。

教練李嘉慈接受媒體聯訪時認為，曾隆煇整體狀況不錯，即便中間遇到一些亂流，不過兩人會利用淘汰賽前的空檔再調整一下，「曾大哥的心態調適地很好，其實不應該影響這麼大，所以這幾天我們會再好好討論」。

自知受到外界高度期待，曾隆煇則樂觀提到，這是上天出的更高階挑戰，警惕自己還有動作沒有做好，必須持續加強，「我相信（上天）自有安排，需要給我這個挫折，讓我後面再爬上去才是真正的成就，也約束我心要收回來一點。」

曾隆煇透露，射箭比賽很微妙，不是每次都能站在頂峰，並預告「蹲下去就準備要跳起來」，希望以自身例子鼓勵曾經掉下去的人，千萬不要氣餒，他更打趣說道：「相信9月4日狀態會好很多，不然我就不回台北了、留在巴黎，這裡的麵包很好吃。」

巴黎帕運 東京帕運

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