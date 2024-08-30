巴黎帕運／跆拳蕭翔文 挺進四強

第十七屆帕拉林匹克運動會昨天凌晨在巴黎舉行開幕典禮，中華代表團今年由桌球新星陳柏諺、田徑女子標槍好手劉雅婷擔任掌旗官率隊入場，而在首日賽程中我國好手也輪番上陣，包括去年亞帕運跆拳道金牌蕭翔文就在男子Ｋ四十四級五十八公斤級賽事連勝二場挺進到四強賽，將在台北時間今天凌晨登場爭牌。

在巴黎奧運我國好手今年帶回二金五銅的佳績後，巴黎帕運在昨天緊接開幕，我國今年共在七個運動種類取得十三個參賽席次。

昨天的開幕也延續巴黎奧運的開放場域特色，各國代表團由巴黎著名地標凱旋門前出發，行經香榭大道，最後隊伍抵達協和廣場，我國則是被排在第一五○位進場，並由陳柏諺、劉雅婷擔任掌旗官。

對於連續兩屆擔任我國帕運開幕典禮掌旗官，劉雅婷表示，首次在戶外開幕感覺很酷，遊行過程清楚地聽見場邊觀眾的聲音，加上現場很多國家的代表團齊聚一堂，也很興奮能參加開幕典禮；至於與陳柏諺的搭配，她則笑說：「我們一切順其自然。」

昨天傍晚展開的首日賽程，我國選手也相繼登場，其中蕭翔文在跆拳道男子Ｋ四十四級五十八公斤級賽事，先是在十六強賽於比賽剩下一分多鐘的情況下就以卅七比七大勝阿富汗對手，八強賽則是碰上上屆帕運在敗部銅牌戰敗北的地主四十三歲老將孔格，儘管對手具有主場優勢，但蕭翔文仍是以廿一比一勝出，挺進到四強賽。四強賽在台北時間今天凌晨零時十五分登場，有可能進帳我國本屆賽事首面獎牌。

至於在羽球賽場上，上屆東京帕運拿下男單ＳＵ五級第四名的方振宇，在分組賽首戰面對馬來西亞選手安努亞，以十四比廿一、十八比廿一敗下陣來，女雙ＷＨ１-ＷＨ２組胡光秋／楊伊宸，也在分組賽首戰以十比廿一、十九比廿一不敵上屆銅牌組合。